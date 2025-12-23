Polémica en el fútbol colombiano: la Dimayor puso en duda títulos de Santa Fe y Millonarios

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor. Foto: VizzorImage / Leonardo Castañeda / Cont - Leonardo Castañeda / Cont

Una nueva controversia en el fútbol profesional colombiano generó malestar entre algunos hinchas tras las declaraciones del presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, quien aseguró que los títulos de la Copa Colombia obtenidos antes de 2008 no deben considerarse oficiales.

“La Copa Colombia se reestructuró a partir del año 2008 que se llamó Copa Postobón. Y desde allí se iniciaron en forma. Las anteriores no se cuentan y el primer campeón fue La Equidad. Desde esa fecha se están llevando en forma oficial”, aseguró Zuluaga.

La polémica se originó en una entrevista concedida al programa El VBar de Caracol Radio, en el que Zuluaga explicó que el certamen solo adquirió carácter formal tras su reestructuración administrativa en 2008, cuando pasó a llamarse Copa Postobón.

De mantenerse esta postura, cuatro clubes históricos verían reducido su palmarés. Boca Juniors de Cali, campeón en 1951; Millonarios, ganador en 1953; Independiente Medellín, campeón en 1981; e Independiente Santa Fe, vencedor en 1989. Según el presidente de la Dimayor, estos torneos no hacen parte del historial oficial del certamen actual.

La Copa Colombia tuvo ediciones esporádicas a lo largo del siglo XX, organizadas por los entes rectores del fútbol colombiano en su momento. Boca Juniors de Cali fue el primer campeón tras vencer a Santa Fe en 1951; dos años después, Millonarios se quedó con el título en plena época de El Dorado. El torneo regresó en 1981, con Medellín como campeón, y tuvo su última edición previa al largo receso en 1989, cuando Santa Fe levantó el trofeo.

En términos prácticos, la medida implicaría que supuestamente Millonarios pasaría de 22 a 21 títulos oficiales, Santa Fe de 18 a 17 e Independiente Medellín de 9 a 8. Boca Juniors de Cali, por su parte, quedaría sin títulos oficiales de máxima categoría en el fútbol colombiano.

Hasta el momento, la Dimayor no emitió un pronunciamiento institucional que confirme si esta interpretación se convertirá en una postura oficial del ente rector. Sin embargo, las palabras de su presidente podrían generar un impacto directo en el palmarés de algunos de los clubes más importantes del fútbol colombiano.

Palmarés de la Copa Colombia después de las palabras de Zuluaga

Teniendo en cuenta las palabras de Zuluaga y tras el título que obtuvo Atlético Nacional al vencer 1-0 a Independiente Medellín en la final de la Copa 2025, el palmarés de este certamen quedaría de la siguiente manera:

Atlético Nacional : 8 títulos (2012, 2013, 2016, 2018, 2021, 2023, 2024 y 2025)

Millonarios : 2 títulos (2011 y 2022)

Independiente Medellín : 2 títulos (2019 y 2020)

Junior de Barranquilla : 2 títulos (2015 y 2017)

Independiente Santa Fe : 1 título (2009)

Deportivo Cali : 1 título (2010)

Deportes Tolima : 1 título (2014)

La Equidad: 1 título (2008)

