Millonarios vs. Águilas Doradas: hora y dónde ver en vivo la Liga Betplay 2026-I

Radamel Falcao García, jugador de Millonarios, durante un compromiso ante Atlético Nacional en el Estadio El Campín de Bogotá. Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Millos necesita ganar ya. El embajador acumula cinco partidos sin ganar y su pobre producción de puntos, dos de 15 posibles, ya es preocupante. Mucho más si se tiene en cuenta que el campeonato de este semestre tiene un partido menos en la fase regular y definirá los finalistas a través de playoffs.

Águilas Doradas llega a Bogotá con ocho puntos: dos victorias (Deportivo Cali y Cúcuta Deportivo), dos empates (Santa Fe y Llaneros) y una derrota (Deportivo Pasto). Ocupa la séptima posición de la liga y afronta el partido en una situación más cómoda apuntando a una posible victoría en El Campín.

Convocados de Millonarios

La gran novedad en la convocatoria de Millonarios es la primera inclusión de Édgar Elizalde. El defensor central uruguayo hará parte de los 22 futbolistas que desde el campo o el banquillo de suplentes buscarán los tres puntos.

¿Jugará Fabián Bustos con tres centrales? La figura de cinco en el fondo, a veces tres con la alta proyección de los laterales, le funcionó muy bien defensivamente en el encuentro contra Deportivo Cali, pero ¿la repetirá?

Pasando a la parte ofensiva del Ballet Azul, otro regreso que nutre de opciones al entrenador argentino es la presencia de Jorge Hurtado. Para el ‘Mister’ Bustos, el tumaqueño de 22 años es un delantero centro más.

Hora y dónde ver en vivo Millonarios vs. Águilas Doradas

Lugar : estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá

Fecha : miércoles 11 de febrero de 2026

Hora : 6:30 p.m.

Canal: Win+ Fútbol

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador