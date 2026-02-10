Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Millonarios vs. Águilas Doradas: hora y dónde ver en vivo la Liga Betplay 2026-I

Sexta fecha de la liga y el albiazul sigue buscando su primera victoria, esta vez contra el club de Rionegro.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
11 de febrero de 2026 - 01:00 a. m.
Radamel Falcao García, jugador de Millonarios, durante un compromiso ante Atlético Nacional en el Estadio El Campín de Bogotá.
Radamel Falcao García, jugador de Millonarios, durante un compromiso ante Atlético Nacional en el Estadio El Campín de Bogotá.
Foto: El Espectador - José Vargas
Millos necesita ganar ya. El embajador acumula cinco partidos sin ganar y su pobre producción de puntos, dos de 15 posibles, ya es preocupante. Mucho más si se tiene en cuenta que el campeonato de este semestre tiene un partido menos en la fase regular y definirá los finalistas a través de playoffs.

Águilas Doradas llega a Bogotá con ocho puntos: dos victorias (Deportivo Cali y Cúcuta Deportivo), dos empates (Santa Fe y Llaneros) y una derrota (Deportivo Pasto). Ocupa la séptima posición de la liga y afronta el partido en una situación más cómoda apuntando a una posible victoría en El Campín.

Los retos del nuevo timonel albiazul

Convocados de Millonarios

La gran novedad en la convocatoria de Millonarios es la primera inclusión de Édgar Elizalde. El defensor central uruguayo hará parte de los 22 futbolistas que desde el campo o el banquillo de suplentes buscarán los tres puntos.

¿Jugará Fabián Bustos con tres centrales? La figura de cinco en el fondo, a veces tres con la alta proyección de los laterales, le funcionó muy bien defensivamente en el encuentro contra Deportivo Cali, pero ¿la repetirá?

Pasando a la parte ofensiva del Ballet Azul, otro regreso que nutre de opciones al entrenador argentino es la presencia de Jorge Hurtado. Para el ‘Mister’ Bustos, el tumaqueño de 22 años es un delantero centro más.

Hora y dónde ver en vivo Millonarios vs. Águilas Doradas

  • Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá
  • Fecha: miércoles 11 de febrero de 2026
  • Hora: 6:30 p.m.
  • Canal: Win+ Fútbol

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

