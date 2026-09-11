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EN VIVO| Millonarios 0-0 Cali: siga el minuto a minuto del partido de Liga BetPlay

Millonarios recibe al Deportivo Cali en El Campín para ponerse al día en la Liga BetPlay, en un duelo clave para ambos equipos.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
10 de septiembre de 2026 – 08:32 p. m.

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Millonarios y Deportivo Cali se ponen al día en El Campín. El conjunto embajador recibe esta noche al cuadro azucarero, en un partido pendiente de la quinta fecha de la Liga BetPlay. Millonarios llega después de empatar 1-1 como visitante ante Pereira, mientras que Cali igualó por el mismo marcador frente a Atlético Bucaramanga y posteriormente quedó eliminado de la Copa BetPlay a manos de Atlético Nacional.

El duelo encuentra a ambos equipos separados por cuatro puntos en la tabla: Millonarios es quinto con 12 unidades en ocho partidos, mientras que Deportivo Cali ocupa la casilla 12 con ocho puntos en seis encuentros. El partido comenzará a las 8:00 p. m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín y tendrá como juez central a Carlos Andrés Márquez Ortega. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos se registran una victoria para cada uno y tres empates.

Siga acá el minuto a minuto de Millonarios vs. Cali en Liga BetPlay:

10 de septiembre de 2026 – 08:31 p. m.

Millonarios está cerca del primero

30’ ⏱️ MILLONARIOS 🔵🔵0-0 CALI 🟢🟢: El partido entró en una especie de ida y vuelta. Se juega mucho en campo del Deportivo Cali, pero ambos equipos buscan aprovechar las transiciones rápidas, lo que ha convertido el encuentro en un duelo interesante y de ritmo alto, con poco juego en la mitad de la cancha.

Millonarios ha ido de menos a más y, a esta altura, se puede decir que es el dominador del partido y el equipo que está más cerca de encontrar el primer gol.

10 de septiembre de 2026 – 08:12 p. m.

Cali salió con toda, pero Millonarios se pone a tono

10’ ⏱️ MILLONARIOS 🔵🔵0-0 CALI 🟢🟢: El partido comienza a emparejarse. Millonarios intenta hacerse con la posesión después de un arranque en el que Deportivo Cali tomó por sorpresa al conjunto embajador.

El equipo azucarero tuvo dos opciones de peligro en estos primeros minutos, aprovechando especialmente el costado izquierdo de la defensa de Millonarios, por donde juega Sebastián Valencia. Ahora los locales buscan reaccionar y asumir el control.

10 de septiembre de 2026 – 08:03 p. m.

Cali sorprende en El Campín

03’ ⏱️ MILLONARIOS 🔵🔵0-0 CALI 🟢🟢: ¡Sorpresa en los primeros minutos! Deportivo Cali toma la iniciativa en El Campín y ya generó la primera aproximación de peligro. Después de un buen circuito de pases entre Nicolás Benedetti y Steven Rodríguez, la pelota terminó en los pies de Eduard Bello, quien sacó un remate que encontró una respuesta sólida del guardameta de Millonarios.

Por ahora, la pelota es del Cali, que salió decidido y está imponiendo las condiciones en estos primeros tres minutos del partido.

Actualización clave 10 de septiembre de 2026 – 07:59 p. m.

Comienza el partido

01’ ⏱️ MILLONARIOS 🔵🔵0-0 CALI 🟢🟢: Inicia el juego en el Campín.

Actualización clave 10 de septiembre de 2026 – 07:17 p. m.

Juan Guillermo Cuadrado, nuevo refuerzo de Millonarios

Actualización clave 10 de septiembre de 2026 – 07:13 p. m.

Titulares en el Deportivo Cali

Deportivo Cali también confirmó su formación titular para enfrentar a Millonarios en El Campín. El equipo dirigido por Rafael Dudamel tendrá a Pedro Gallese como guardameta.

La línea defensiva estará conformada por Fabián Viáfara, José Caldera, Fernando Álvarez y Edwin Velasco. En el mediocampo estarán Leyser Chaverra, Gustavo Cuéllar, Johan Martínez y Nicolás Benedetti, mientras que en ataque aparecerán Eduard Bello y Steven Rodríguez.

Actualización clave 10 de septiembre de 2026 – 07:03 p. m.

La formación de Millonarios

Millonarios ya tiene sus once titulares para enfrentar al Deportivo Cali en El Campín. El equipo dirigido por Alberto Gamero tendrá a Javier Burrai en el arco.

La línea defensiva estará conformada por Samuel Martín, Sergio Mosquera, Stiven Barreiro y Sebastián Valencia. En el mediocampo estarán Rodrigo Ureña, Mateo García y Daniel Ruiz, mientras que el tridente ofensivo lo integrarán Francisco Chavarría, Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música. JuanBecerra24 jbecerra@elespectador.com

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