Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura EN VIVO| Millonarios 0-0 Cali: siga el minuto a minuto del partido de Liga BetPlay Juan Carlos Becerra Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Millonarios y Deportivo Cali se ponen al día en El Campín. El conjunto embajador recibe esta noche al cuadro azucarero, en un partido pendiente de la quinta fecha de la Liga BetPlay. Millonarios llega después de empatar 1-1 como visitante ante Pereira, mientras que Cali igualó por el mismo marcador frente a Atlético Bucaramanga y posteriormente quedó eliminado de la Copa BetPlay a manos de Atlético Nacional.

El duelo encuentra a ambos equipos separados por cuatro puntos en la tabla: Millonarios es quinto con 12 unidades en ocho partidos, mientras que Deportivo Cali ocupa la casilla 12 con ocho puntos en seis encuentros. El partido comenzará a las 8:00 p. m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín y tendrá como juez central a Carlos Andrés Márquez Ortega. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos se registran una victoria para cada uno y tres empates.

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Siga acá el minuto a minuto de Millonarios vs. Cali en Liga BetPlay:

30’ ⏱️ MILLONARIOS 🔵🔵0-0 CALI 🟢🟢: El partido entró en una especie de ida y vuelta. Se juega mucho en campo del Deportivo Cali, pero ambos equipos buscan aprovechar las transiciones rápidas, lo que ha convertido el encuentro en un duelo interesante y de ritmo alto, con poco juego en la mitad de la cancha.

Millonarios ha ido de menos a más y, a esta altura, se puede decir que es el dominador del partido y el equipo que está más cerca de encontrar el primer gol.

10’ ⏱️ MILLONARIOS 🔵🔵0-0 CALI 🟢🟢: El partido comienza a emparejarse. Millonarios intenta hacerse con la posesión después de un arranque en el que Deportivo Cali tomó por sorpresa al conjunto embajador.

El equipo azucarero tuvo dos opciones de peligro en estos primeros minutos, aprovechando especialmente el costado izquierdo de la defensa de Millonarios, por donde juega Sebastián Valencia. Ahora los locales buscan reaccionar y asumir el control.

03’ ⏱️ MILLONARIOS 🔵🔵0-0 CALI 🟢🟢: ¡Sorpresa en los primeros minutos! Deportivo Cali toma la iniciativa en El Campín y ya generó la primera aproximación de peligro. Después de un buen circuito de pases entre Nicolás Benedetti y Steven Rodríguez, la pelota terminó en los pies de Eduard Bello, quien sacó un remate que encontró una respuesta sólida del guardameta de Millonarios.

Por ahora, la pelota es del Cali, que salió decidido y está imponiendo las condiciones en estos primeros tres minutos del partido.

01’ ⏱️ MILLONARIOS 🔵🔵0-0 CALI 🟢🟢: Inicia el juego en el Campín.

Deportivo Cali también confirmó su formación titular para enfrentar a Millonarios en El Campín. El equipo dirigido por Rafael Dudamel tendrá a Pedro Gallese como guardameta.

La línea defensiva estará conformada por Fabián Viáfara, José Caldera, Fernando Álvarez y Edwin Velasco. En el mediocampo estarán Leyser Chaverra, Gustavo Cuéllar, Johan Martínez y Nicolás Benedetti, mientras que en ataque aparecerán Eduard Bello y Steven Rodríguez.

Once inicial dispuesto por el DT Rafael Dudamel para enfrentar a Millonarios. pic.twitter.com/z04CH35Hc4 — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) September 11, 2026

Millonarios ya tiene sus once titulares para enfrentar al Deportivo Cali en El Campín. El equipo dirigido por Alberto Gamero tendrá a Javier Burrai en el arco.

La línea defensiva estará conformada por Samuel Martín, Sergio Mosquera, Stiven Barreiro y Sebastián Valencia. En el mediocampo estarán Rodrigo Ureña, Mateo García y Daniel Ruiz, mientras que el tridente ofensivo lo integrarán Francisco Chavarría, Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

¡Los elegidos! 💪



▶️ Estos es el 11 inicial para enfrentar a Deportivo Cali. 💙🔥



𝐋𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨, 𝐀𝐦𝐨𝐫 𝐲 𝐆𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚 Ⓜ️ pic.twitter.com/6ZQunyed3C — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 10, 2026

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