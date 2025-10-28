Logo El Espectador
Millonarios vs. Once Caldas: hora y dónde ver el partido clave por la Liga BetPlay

Azules y albos se juegan la clasificación a los cuadrangulares en un duelo decisivo por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2025-ll.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
28 de octubre de 2025 - 10:03 p. m.
Dayro Moreno de Once Caldas durante el compromiso ante Millonarios en el Estadio El Campin de Bogotá
Dayro Moreno de Once Caldas durante el compromiso ante Millonarios en el Estadio El Campin de Bogotá
Foto: El Espectador - José Vargas
Foto: El Espectador - José Vargas
La Liga BetPlay II-2025 entra en su recta final y la pelea por los últimos cupos a los cuadrangulares está al rojo vivo.

Con Bucaramanga, Nacional, Junior, Medellín y Fortaleza ya clasificados, solo tres boletos siguen disponibles para completar el grupo de los ocho.

Uno de los duelos más determinantes será el que disputarán Millonarios y Once Caldas este miércoles 29 de octubre, por la fecha 18.

¿Cómo llegan los equipos?

Millonarios llega con el impulso anímico del clásico capitalino. El equipo azul consiguió una victoria agónica por 1-0 ante Santa Fe, con un gol de Cristian Cañozales en el último minuto y jugando con diez hombres. Ese triunfo le devolvió la esperanza de clasificar, pero la ecuación es clara: solo le sirve ganar. Un empate o una derrota en El Campín lo dejarían sin opciones de avanzar a las semifinales.

Del otro lado, Once Caldas también se aferra a la ilusión. Los dirigidos por Hernán Darío Herrera vencieron 1-0 al Unión Magdalena en Palogrande, gracias a un tanto de Dayro Moreno, quien volvió al once titular tras varios partidos ausente.

El antecedente más reciente

La última vez que Millonarios y Once Caldas se enfrentaron en El Campín fue el 11 de junio de 2025, en un vibrante empate 2-2.

La tabla de posiciones

El equipo de Manizales ocupa la posición 12 con 22 puntos, mientras que Millonarios es 13 con 21, lo que convierte este enfrentamiento en una auténtica final anticipada.

El encuentro se jugará luego de otro duelo clave, como el Junior vs. Santa Fe (6:10 p.m.), que también podría definir gran parte del panorama rumbo a los cuadrangulares.

Millonarios vs. Once Caldas: hora y dónde ver el duelo de la Liga BetPlay 2025

Hora: miércoles 29 de octubre a las 8:20 p.m.

TV: Win Sports + y el minuto a minuto por El Espectador.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

