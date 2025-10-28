Colonia vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en vivo a Luis Díaz en la DFB Pokal

Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich y figura del Bayern Múnich. Foto: Bayern Múnich, vía X

El Bayern Múnich de Luis Díaz visita este miércoles al Colonia por la segunda ronda de la Copa de Alemania (DFB Pokal), un torneo que en los últimos años le ha traído más de un disgusto al campeón bávaro. La cita será en el RheinEnergieStadion.

El conjunto bávaro, dirigido por el belga Vincent Kompany, atraviesa un presente favorable en la Bundesliga, en la que es líder. Ahora afronta la sgunda competencia más prestigiosa de Alemania con la misión de evitar otra eliminación temprana, como la sufrida en 2023 ante el Saarbrücken, también en esta instancia.

En esta ocasión, el rival será Colonia, equipo tradicional de la región de Renania del Norte-Westaflia, que marcha en la mitad de la tabla de la liga alemana, undécimo con 11 puntos. Kompany reconoció la solidez de su próximo rival.

“Colonia lo ha hecho muy bien hasta ahora. Sobre todo en defensa, donde cierran los espacios con gran urgencia para evitar disparos y centros. Además, son muy peligrosos al contraataque, lo que ha hecho daño a muchos equipos hasta ahora”, advirtió el estratega belga.

A pesar de que Luis Díaz ha sido una pieza clave en el arranque de temporada, su presencia desde el inicio no está garantizada. Kompany podría rotar la en su nómina para gestionar la carga física del plantel, lo que podría dejar al guajiro por fuera de los titulares.

El extremo colombiano registra 13 partidos oficiales en la presente temporada, con siete goles y cuatro asistencias sumando todas las competiciones. No tardó en afianzarse en el fútbol germano y se ha vuelto uno de los fijos en los planteamientos del cuadro bávaro.

Bayern Múnich y Colonia se han enfrentado en 106 ocasiones, con 58 victorias para el vigente campeón alemán. Sin embargo, los bávaros no pueden confiarse, ya que el torneo del KO suele ofrecer giros inesperados y su rival acostumbra a hacerse fuerte ante su afición.

El conjunto muniqués, que busca su título número 21 en la DFB Pokal, sabe que no hay margen para relajarse. Si decide incluir a Luis Díaz, el colombiano podría ser una de las armas para romper la resistencia del Colonia y asegurar un lugar en la próxima ronda.

