Messi dejó en duda su adiós: ¿volverá a liderar a Argentina en el Mundial de 2026?

Lionel Messi aseguró tener “todas las ganas” de liderar a Argentina en la defensa del título en el Mundial de 2026, pero no tomará la decisión definitiva sobre su participación hasta principios de año.

El astro albiceleste, de 38 años, mantuvo la incógnita durante una entrevista a la cadena NBC con motivo de su reciente renovación con Inter Miami.

“La verdad es que sí es algo extraordinario poder estar en el Mundial. Me gustaría estar bien y ser una parte importante para ayudar a mi selección, si estoy”, precisó Messi en la charla emitida este lunes.

“Lo voy a valorar en el día a día cuando empiece la pretemporada el año que viene con el Inter y ver si realmente puedo estar al 100%, si puedo ser útil al grupo, a la selección, y luego tomar una decisión”, avanzó el argentino en una de las pocas entrevistas que ha concedido desde su llegada a la MLS en 2023.

El Mundial del próximo año está programado para celebrarse entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

“Obviamente las ganas las tengo todas porque es un Mundial. Venimos de ganar el último Mundial y poder defenderlo de nuevo en el campo es espectacular porque siempre es un sueño jugar con la selección, especialmente en competiciones oficiales”, argumentó.

“El sueño de mi vida”

“Era el sueño de mi vida”, dijo sobre el triunfo de la Albiceleste en la pasada cita de Catar 2022. “También es verdad que era lo único que me faltaba a nivel profesional, porque había tenido la suerte de conseguirlo todo a nivel individual y a nivel de equipo con Barcelona”.

“Creo es el sueño de todo jugador. Cuando le preguntas a un futbolista cuál es su sueño, es ser campeón del mundo”, anotó.

La renovación de Messi

Antes de arrancar los playoffs, en los que pugna por el primer título de liga de su historia, el Inter anunció el pasado jueves la continuidad de su capitán hasta el final de la temporada de 2028.

La exestrella del Barcelona, máximo artillero de la fase regular de esta temporada, aseguró que no le resultó difícil firmar un contrato que lo mantendría compitiendo en Miami hasta los 41 años.

“La verdad es que me gusta todo de vivir aquí”, dijo Messi sobre la considerada capital latina de Estados Unidos.

“Es una ciudad que nos permite vivir muy bien, que nos hace disfrutar de la vida, que nos permite estar tranquilos, que permite a los niños ser ellos mismos y vivir el día a día”.

Sobre el esperado despegue del fútbol en Estados Unidos, Messi consideró que “es posible”, pero que se necesitan “grandes cambios”.

“Hay una base muy importante. Los equipos están preparados y quieren ese crecimiento y creo que es momento de hacerlo”, afirmó Messi, que apuntó hacia un exceso de regulaciones que dificultan atraer jugadores a la MLS.

“Que cada equipo pueda fichar lo que cada uno quiera sin tener limitaciones ni reglas para que encajen los jugadores”, pidió. “Si se les diera la libertad, creo que vendrían muchos más jugadores importantes que ayudarían al crecimiento en Estados Unidos”.

Maradona, el gran ídolo

El astro argentino también recordó cuáles han sido sus referentes en el deporte, comenzando por Diego Armando Maradona en el fútbol.

“Obviamente para nosotros los argentinos, Maradona siempre fue nuestro máximo ídolo”, expuso. “Diego trascendía cualquier cosa y creo que pasaba lo mismo con (Michael) Jordan”.

“También admiro mucho a los tenistas, a (Roger) Federer, Rafa (Nadal), (Novak) Djokovic. Los tres hicieron que la competición sea más mucho grande de lo que era. Compitiendo tanto tiempo por ser el mejor y estando tan cerca el uno con el otro hicieron todo más fantástico”, recordó.

