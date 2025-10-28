Logo El Espectador
Brayan Carreño, campeón mundial de patinaje artístico sobre ruedas

El patinador vallecaucano se consagró en la modalidad Solo Danza Sénior con un puntaje de 161.22.

Redacción Deportes
28 de octubre de 2025 - 06:28 p. m.
Bryan Carreño, referente del patinaje artístico colombiano.
Bryan Carreño, referente del patinaje artístico colombiano.
Foto: World Skate
Brayan Carreño vivió una jornada victoriosa en China. El patinador colombiano se coronó este martes campeón mundial de Solo Danza Sénior en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Ruedas, disputado en Pekín, con una puntuación total de 161.22.

Con esta actuación, Carreño, oriundo de Cali (Valle del Cauca), ratificó su condición de referente internacional y sumó un nuevo título para el país en la disciplina.

El camino hacia el oro comenzó en la primera fase, con el programa de Style Dance, en el que enfrentó a 20 representantes de 12 naciones. Allí Carreño impuso condiciones desde el inicio, al lograr el primer lugar con un puntaje de 70.07, compuesto por 36.57 en elementos técnicos y 33.50 en componentes del programa.

Desde entonces, el colombiano se mantuvo en la cima de la clasificación. La definición llegó este martes con el programa de Free Dance, en el que el caleño ocupó la segunda posición con 91.15 puntos (44.92 en elementos técnicos y 46.23 en componentes).

Aunque el italiano Gherardo Altieri Degrassi lideró esa ronda con 92.15, su esfuerzo no fue suficiente para arrebatarle el título al colombiano, que con su acumulado de 161.22 superó al europeo por apenas 0.13 puntos. El también italiano Raoul Allegranti completó el podio con 149.58 unidades.

Las alegrías para la delegación de Colombia no terminaron ahí, pues en la categoría júnior Jeshua Folleco se quedó con la medalla de plata, confirmando el buen presente del patinaje artístico nacional en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre ruedas.

Estas preseas se suman a las conseguidas el pasado viernes por la dupla compuesta por Jeshua y María Paula Muñoz en la competencia de Pareja Danza Sénior, el pasado viernes, cuando los colombianos se ubicaron terceros con un global de 148.58.

Por Redacción Deportes

