Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Millonarios

Millonarios vs. River Plate, amistoso de pretemporada: cuándo y dónde ver en vivo

Azules y blanquirrojos harán parte del calendario de partidos de la Serie Río de la Plata, un torneo amistoso en el que participarán otros clubes colombianos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
31 de diciembre de 2025 - 12:00 p. m.
El último encuentro amistoso entre Millonarios y River Plate fue el 9 de julio de 2024, el cual sirvió como debut de Radamel Falcao García en el Embajador en el estadio Mâs Monumental de Buenos Aires, Argentina.
El último encuentro amistoso entre Millonarios y River Plate fue el 9 de julio de 2024, el cual sirvió como debut de Radamel Falcao García en el Embajador en el estadio Mâs Monumental de Buenos Aires, Argentina.
Foto: EFE - STR
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Millonarios de Colombia y River Plate de Argentina, dos clubes históricamente ligados entre sí gracias a la carrera de Alfredo Di Stéfano, quien pasó por ambas escuadras, volverán a cruzarse en un partido amistoso durante enero de 2026 en la Serie Río de la Plata.

Este cotejo será el domingo 11 de enero de 2026 a las 7:00 p. m. en el estadio Domingo Burgueño Miguel, cerca a Punta del Este, Uruguay. Ambos vienen de un año muy difícil; Millonarios sin clasificarse a los cuadrangulares y River Plate fuera de la Copa Libertadores.

Vínculos relacionados

Millonarios tendría “muy avanzado” el fichaje de un nuevo delantero extranjero
Millonarios suma un nuevo refuerzo para 2026: ¿de quién se trata?
Nacional vs. Millonarios: Conmebol confirmó la fecha y hora de la fase 1 de Sudamericana

El 13 de ese mismo mes, el cuadro albiazul cerrará su participación en la Serie Río de la Plata frente a Independiente de Avellaneda. Ese encuentro amistoso también será en el país menos poblado de Sudamérica, pero esta vez en su capital, Montevideo.

A pesar de su enorme tradición en el fútbol sudamericano y sus historias en común, la escuadra Embajadora y el conjunto Millonario nunca se han visto las caras en un partido por torneos CONMEBOL. Eso sí, los amistosos entre colombianos y argentinos son abundantes.

Historial entre Millonarios y River Plate

El primer partido entre Millonarios y River Plate data del 4 de enero de 1953 en Bogotá. En esa ocasión, el conjunto gaucho se quedó con la victoria como visitante por marcador 3-1. Ese mismo año también se midieron en un torneo extinto llamado Pequeña Copa del Mundo de Clubes.

Desde entonces, ambos clubes, muy populares en sus respectivos países, se ha encontrado en varias ocasiones para homenajear a viejas glorias de ambos planteles. Ese fue el caso de Amadeo Carrizo en 2004 y el propio Alfredo Di Stéfano 10 años después en El Campin.

El más reciente cotejo amistoso entre estos equipos fue el 9 de julio de 2024, el cual fue un partido especial para Millonarios. Ese día, en Buenos Aires, Radamel Falcao García jugó por primera vez como profesional con la camiseta azul, aquella de la que siempre ha sido hincha.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

Millonarios

River Plate

Millonarios vs. River Plate

Millonarios vs. River Plate amistoso

Millonarios vs. River Plate amistoso 2026

Serie Río de la Plata

Serie Río de la Plata 2025

Radamel Falcao García

Falcao en Millonarios

primer partido de Falcao en Millonarios

Alfredo Di Stéfano

amistosos entre Millonarios y River Plate

historial entre Millonarios y River Plate

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.