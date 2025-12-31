Millonarios vs. River Plate, amistoso de pretemporada: cuándo y dónde ver en vivo

El último encuentro amistoso entre Millonarios y River Plate fue el 9 de julio de 2024, el cual sirvió como debut de Radamel Falcao García en el Embajador en el estadio Mâs Monumental de Buenos Aires, Argentina. Foto: EFE - STR

Millonarios de Colombia y River Plate de Argentina, dos clubes históricamente ligados entre sí gracias a la carrera de Alfredo Di Stéfano, quien pasó por ambas escuadras, volverán a cruzarse en un partido amistoso durante enero de 2026 en la Serie Río de la Plata.

Este cotejo será el domingo 11 de enero de 2026 a las 7:00 p. m. en el estadio Domingo Burgueño Miguel, cerca a Punta del Este, Uruguay. Ambos vienen de un año muy difícil; Millonarios sin clasificarse a los cuadrangulares y River Plate fuera de la Copa Libertadores.

El 13 de ese mismo mes, el cuadro albiazul cerrará su participación en la Serie Río de la Plata frente a Independiente de Avellaneda. Ese encuentro amistoso también será en el país menos poblado de Sudamérica, pero esta vez en su capital, Montevideo.

A pesar de su enorme tradición en el fútbol sudamericano y sus historias en común, la escuadra Embajadora y el conjunto Millonario nunca se han visto las caras en un partido por torneos CONMEBOL. Eso sí, los amistosos entre colombianos y argentinos son abundantes.

Historial entre Millonarios y River Plate

El primer partido entre Millonarios y River Plate data del 4 de enero de 1953 en Bogotá. En esa ocasión, el conjunto gaucho se quedó con la victoria como visitante por marcador 3-1. Ese mismo año también se midieron en un torneo extinto llamado Pequeña Copa del Mundo de Clubes.

Desde entonces, ambos clubes, muy populares en sus respectivos países, se ha encontrado en varias ocasiones para homenajear a viejas glorias de ambos planteles. Ese fue el caso de Amadeo Carrizo en 2004 y el propio Alfredo Di Stéfano 10 años después en El Campin.

El más reciente cotejo amistoso entre estos equipos fue el 9 de julio de 2024, el cual fue un partido especial para Millonarios. Ese día, en Buenos Aires, Radamel Falcao García jugó por primera vez como profesional con la camiseta azul, aquella de la que siempre ha sido hincha.

