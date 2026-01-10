Logo El Espectador
Home

Deportes
Fútbol Mundial

Jhon Jáder Durán, campeón en Turquía: el primer trofeo de su carrera llegó con Fenerbahce

El delantero colombiano celebró el primer título de su carrera profesional tras la victoria 2-0 de Fenerbahce sobre Galatasaray en la final de la Supercopa de Turquía.

Juan Carlos Becerra
10 de enero de 2026 - 08:54 p. m.
Jhon Jáder Durán le ganó el pulso a Davinson Sánchez en Turquía y se quedó con la Supercopa Turca en este inicio de año. El delantero colombiano levantó el primer título como profesional tras levantar el trofeo de campeones en Turquía con Fenerbahce, que venció 2-0 a su clásico rival, Galatasaray, en la final disputada en el estadio Olímpico Atatürk.

A sus 22 años, Durán sumó el primer trofeo de su trayectoria luego de un recorrido que ha estado marcado por expectativas y procesos inconclusos. Envigado, Chicago Fire, Aston Villa y Al-Nassr fueron estaciones de un camino sin finales disputadas ni celebraciones colectivas. Su única experiencia en una instancia decisiva había sido con la selección de Colombia, en la final de la Copa América 2024. Por eso, la Supercopa turca fue la primera vez que Jhon Durán cerró una final levantando una copa.

El partido, como suele ocurrir en los clásicos de Turquía, fue intenso, físico y con muchas interrupciones. Fenerbahce supo manejar mejor ese escenario y golpeó en los momentos justos. Al minuto 28, Mattéo Guendouzi abrió el marcador con un derechazo desde fuera del área que venció al arquero Günay Güvenç. Ese gol le dio tranquilidad al equipo dirigido por Domenico Tedesco y condicionó el desarrollo del juego, obligando a Galatasaray a asumir riesgos.

En la segunda parte, el golpe definitivo llegó temprano. Tras un tiro de esquina ejecutado por Marco Asensio, Jayden Oosterwolde apareció para sellar el 2-0 y encaminar la consagración. El marcador pudo ser más amplio, pero el mismo Asensio estuvo cerca de aumentar la ventaja con un remate que pasó muy cerca del arco rival. Fenerbahçe controló el cierre del partido y sostuvo la diferencia sin mayores sobresaltos.

El partido de Jhon Durán

El desarrollo del encuentro, cargado de fricción y faltas, le quitó continuidad y espacios para explotar las condiciones ofensivas de Jhon Jader Durán. El colombiano tuvo una opción clara, a través de un remate de pierna izquierda desde el borde del área que el arquero de Galatasaray logró desviar al tiro de esquina.

Durán completó 6 de 12 intervenciones, con una participación limitada en el circuito ofensivo. Sin embargo, venía de marcar en la semifinal contra Samsunspor y, desde su llegada al club, ha mostrado algunas mejoras en su rendimiento, superando una lesión y dejando atrás cuestionamientos relacionados con su temperamento.

El título también tuvo presencia colombiana en el bando rival. Davinson Sánchez fue inicialista con Galatasaray y tuvo un rendimiento destacado en defensa, aunque fue sustituido en el segundo tiempo tras haber sido amonestado al minuto 18.

Los goles y el resumen de Fenerbahce vs. Galatasaray

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

