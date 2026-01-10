Linda Caicedo arrancó el año con golazo y lideró la victoria de Real Madrid en la Liga F

La colombiana abrió el marcador contra Sevilla con una definición de gran jerarquía que significó el 1-0, en el triunfo del cuadro blanco. Foto: EFE - JUANJO MARTIN

El 2026 comenzó para la Linda Caicedo con el mismo protagonismo, desequilibrio y goles con el que finalizó el 2025 con Real Madrid. En su primera aparición de este nuevo año, abrió el camino del triunfo 2-0 ante Sevilla en el Estadio Alfredo Di Stéfano y sigue disfrutando de un gran momento de su etapa en el cuadro blanco.

Desde los primeros minutos, el cuadro local impuso condiciones desde la posesión y la movilidad en el ataque. Por esa razón, al minuto 23 del primer tiempo, una jugada colectiva fue finalizada con una gran anotación de Linda Caicedo, tras la asistencia de Caroline Weir. La colombiana recibió dentro del área y definió con gran calidad para enviar el balón al fondo de la red y desatar la primera alegría de la tarde.

A lo largo del compromiso, Caicedo fue una de las piezas más incisivas del ataque madrileño y, al igual que en la selección, constantemente buscó el desequilibrio por la banda para generar opciones de gol. Además, sin balón también trabajó para atacar los espacios y brindar líneas de pases para sus compañeras.

El segundo tanto llegó poco después y volvió a tener a Weir como protagonista, esta vez como finalizadora. Athenea del Castillo asistió a la escocesa, que sacó un remate rasante y preciso para ampliar la ventaja y darle mayor tranquilidad al Real Madrid antes del descanso. Con el 2-0, el equipo blanco consolidó su dominio y administró el ritmo del encuentro.

En el complemento, Sevilla intentó adelantar líneas y buscar el descuento, pero se topó con una actuación segura de Misa bajo los tres palos. El Madrid, sin perder el control, siguió generando peligro y estuvo cerca del tercero con un remate de Sara Däbritz que fue despejado sobre la línea por Isa Álvarez.

Preocupación por la lesión de Linda Caicedo

La nota de preocupación llegó al minuto 62, cuando Linda Caicedo tuvo que ser sustituida por molestias físicas. El cuerpo técnico optó por no arriesgar y Pau Quesada decidió reemplazarla tras ser atendida a un costado del campo. En su lugar ingresó Irune Dorado.

En los minutos finales, el marcador pudo ampliarse desde el punto penal, pero Filippa Angeldahl desperdició la oportunidad tras una infracción sobre Athenea del Castillo. El 2-0 se mantuvo hasta el cierre y selló una victoria que sostiene al Madrid en la pelea alta de la Liga F.

Números de Linda Caicedo en Real Madrid

Linda Caicedo sigue demostrando un gran nivel en la actual temporada con Real Madrid. Tanto en la Copa de la Reina, como en la Liga de España y la UEFA Women’s Champions League, la delantera colombiana ha disputado 19 partidos hasta el momento, en los que registra siete goles y siete asistencias.

En diciembre, la delantera recibió el reconocimiento a Mejor Jugadora del Mes de diciembre. La colombiana fue elegida por los propios hinchas madridistas, quienes pudieron votar por la mejor jugadora del mes. Entre las nominadas estaban Alba Redondo, Sara Däbritz, Angeldahl, Athenea del Castillo y la propia Caicedo, quien se llevó el premio otorgado por el patrocinador Mahou.

Además de su presente con Real Madrid, se confirmó que la selección de Colombia disputará la SheBelieves Cup, en territorio norteamericano. Será un certamen amistoso, pero competitivo. De rivales, Colombia se enfrentará a Canadá, Estados Unidos y Argentina a inicios de marzo.

