Millonarios y Santa Fe se ponen el overall para ayudar a las víctimas del terremoto

Partido entre Millonarios y Santa Fe en el Estadio El Campín de Bogotá. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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“Han pasado varios días desde que todo cambió para muchos colombianos, pero la emergencia continúa”. Con ese mensaje Millonarios abrió un video en el que invitó a las personas a seguir donando para los damnificados del terremoto que se presentó en Colombia el pasado lunes 10 de agosto.

Independiente Santa Fe también compartió en sus redes sociales la dirección de su centro de acopio para recibir alimentos, elementos de aseo y ayudas para las víctimas del sismo. Ambos equipos capitalinos habilitaron cuentas bancarias para recibir también aportes económicos destinados a ayudar.

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Centro de acopio de Millonarios

Este lunes 17 de agosto, a partir de las 2:00 p. m. estará habilitada la carrera 16c #160-44 (V14 Dance Studio en el barrio Cedritos de Bogotá) para recibir las ayudas que todas las personas puedan traer para los damnificados del país.

“Especialmente lo que todavía hace mucha falta: papel higiénico, toallas higiénicas, pañales para bebé, pañales para adulto, cobijas y almohadas”, dijo David Mackalister Silva, quien estará junto a otros jugadores recibiendo las donaciones.

Para quienes no puedan hacer su aporte con elementos, pueden hacerlo con una ayuda económica que podrán hacer a través de la llave de Bre-B del Banco de Alimentos (0091677852). “La ayuda no puede parar y unidos somos más fuertes”, finaliza el video.

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Centro de ayuda de Independiente Santa Fe

Este sábado 15 de agosto continúan las labores de recolección de ayudas para las víctimas del terremoto de Santa Fe. El Club Cardenal tiene dispuesta la calle 64a #50b-08 (8:00 a. m. - 8:00 p. m.) para recibir donaciones.

Allí se encuentran el presidente de la institución, Eduardo Méndez, y jugadores como Andrés Mosquera Marmolejo y Hugo Rodallega como voluntarios. Todos poniendo su granito de arena por quienes nos necesitan.

Adicionalmente, el León ha habilitado una cuenta de ahorros AV Villas (059-04706-8) Nit 860009807-8 para los aportes económicos. Estos también se pueden hacer por medio de una llave de Bre-B con un código QR.

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