Luis Díaz y el tridente de Bayern Múnich es el más goleador de Europa: estos son los datos

Bayern Múnich atraviesa un momento de dominio local poco habitual incluso para su propia historia reciente. A mitad del calendario de la Bundesliga, el equipo dirigido por Vincent Kompany no solo lidera la tabla, sino que lo hace con una autoridad que lo distancia del resto del torneo y lo instala como el principal candidato al título.

Los números sostienen esa sensación de superioridad. Bayern suma 41 puntos de 45 posibles, producto de 13 victorias y apenas dos empates, un registro que lo convierte en el único invicto que queda entre las cinco grandes ligas de Europa. La única derrota del curso llegó fuera del ámbito local, ante Arsenal en la Champions League, un dato que refuerza aún más el peso de su campaña doméstica.

Ese rendimiento no se explica desde un solo factor, pero sí encuentra un factor clave en su tridente ofensivo. En una Bundesliga que no ha logrado ofrecer resistencia sostenida, la sociedad conformada por Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise se transformó en el arma más desequilibrante del torneo y, al mismo tiempo, en la más productiva de las ligas top del continente.

El último partido del año fue una síntesis perfecta de esa realidad. Bayern cerró el calendario con una goleada 0-4 sobre Heidenheim, con goles de Kane, Díaz y Olise, además de un tanto de Josip Stanisic.

En el contexto europeo, los números del tridente bávaro sobresalen. Entre Kane, Díaz y Olise acumulan 34 goles, una cifra que los ubica como el ataque más efectivo entre Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia, considerando únicamente jugadores con tres o más anotaciones. Detrás aparece el Manchester City, con 29 goles combinados de Erling Haaland, Phil Foden y Tijjani Reijnders, mientras que el podio lo completa el Real Madrid con 27 festejos repartidos entre Kylian Mbappé, Vinícius y Jude Bellingham.

Dentro de ese trío, Kane es el principal finalizador. El inglés lidera la Bundesliga con 19 goles y tres asistencias. Olise, por su parte, ya participó directamente en 15 goles en el torneo local y después aparece Luis Díaz con 14 participaciones directas en goles.

Para el colombiano, esta primera mitad de temporada representa algo más que buenas estadísticas. Díaz se integró rápidamente a la dinámica del Bayern, encontró su lugar dentro del tridente y logró sostener regularidad en un contexto de alta exigencia.

El calendario ahora ofrece una pausa por las festividades de fin de año. La Bundesliga entrará en receso y el Bayern volverá a la competencia oficial el 11 de enero, cuando reciba a Wolfsburgo. Antes de que el foco regrese a Europa, el equipo también enfrentará a Colonia y RB Leipzig, en una seguidilla que marcará el tono del inicio de 2025.

En Champions League, el panorama también se aclara para Díaz. El colombiano ya está habilitado para reaparecer en el torneo continental tras cumplir dos fechas de suspensión, y podría hacerlo ante Unión Saint-Gilloise, en la penúltima jornada de la fase de liga.

Por ahora, la primera mitad en Alemania la domina Bayern Múnich y lo hace desde un ataque que no tiene comparación en Europa. En ese engranaje, Luis Díaz no es un complemento, sino una pieza estructural de un equipo que, al menos en la Bundesliga, parece no tener freno.

