Hernán Peláez anunció salida de W Radio y se despidió de ‘Peláez y De Francisco’. ¿Qué pasó?

El reconocido periodista deportivo confirmó que dejará la emisora a finales de 2025 y cerrará su etapa al frente del programa que condujo durante cinco años.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
23 de diciembre de 2025 - 08:05 p. m.
Foto: El Espectador - José Vargas
La radio deportiva colombiana recibió este martes una de esas noticias que golpean a los apasionados del fútbol. Hernán Peláez, una de las voces más reconocibles y respetadas del periodismo deportivo en el país, anunció oficialmente su salida de La W Radio y el cierre de su ciclo al frente del programa ‘Peláez y De Francisco’, espacio que durante cinco años se convirtió en una cita cotidiana para miles de oyentes.

El anuncio llegó a través del propio Peláez quien, mediante un comunicado público en sus redes sociales, explicó los motivos y los tiempos de su decisión. En un mensaje directo y sin rodeos, dejó claro que se trata de una “decisión personal y unilateral”, que se hará efectiva el 31 de diciembre de 2025, fecha en la que finalizará su vínculo con el sistema W Radio.

En su comunicado, el periodista no solo confirmó su salida, sino que aprovechó para agradecer a quienes hicieron parte del proyecto desde sus inicios. En primer lugar, destacó la confianza de Julio Sánchez Cristo, director de la emisora, por respaldar una propuesta que logró consolidarse durante un lustro en la parrilla radial. También hubo palabras de reconocimiento para Martín De Francisco, su compañero de micrófono, y para un amplio grupo de colaboradores que nutrieron el programa día a día, tanto al aire como desde las redes sociales.

Más allá del anuncio administrativo, Peláez confirmó que se tomará “un mes sabático”, con una aclaración que fiel a su estilo: “no un año, por aquello de la edad”. Aunque no entregó detalles sobre proyectos futuros, sí dejó abierta la puerta a un regreso eventual, asegurando que seguirá vinculado al fútbol “de alguna manera”.

En la misma red social donde Peláez solía interactuar durante las emisiones, decenas de mensajes expresaron tristeza, gratitud y reconocimiento por un programa que, más allá del análisis deportivo, construyó una comunidad fiel alrededor del debate, la memoria y el tono crítico. Para muchos, ‘Peláez y De Francisco’ es una rutina diaria, una compañía y una escuela informal de periodismo deportivo.

Horas después del comunicado digital, el propio Peláez confirmó su decisión al aire, durante la emisión del programa que condujo en los últimos cinco años. Allí reiteró que su salida no tiene relación alguna con los recientes recortes de personal en el Grupo Prisa, una precisión clave para despejar cualquier especulación. El periodista insistió en que su retiro responde exclusivamente a una decisión personal, tomada sin presiones externas.

Con 82 años, y tras haber superado un cáncer hace más de una década, Peláez continúa siendo una figura plenamente vigente, no solo por su trayectoria, sino por su capacidad de análisis y su influencia en la conversación deportiva nacional.

No es la primera vez que Hernán Peláez se despide del Grupo Prisa. En 2014, anunció su salida de ‘La Luciérnaga’, el programa que lo llevó a uno de los puntos más altos de popularidad en la radio colombiana.

Por ahora, el futuro inmediato del periodista queda en pausa. Un mes sabático, una distancia voluntaria de los micrófonos y la certeza de que su voz, cuando decida volver, seguirá teniendo eco.

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

