Santiago Mosquera se despidió de Independiente Santa Fe: “de las mejores cosas de mi vida”

Harold Santiago Mosquera, uno de los pilares del título de Independiente Santa Fe en el primer semestre de 2025, reveló las razones por las que fichó por Cerro Porteño de Paraguay y, al mismo tiempo, expresó el deseo que tenía de seguir en el conjunto cardenal.

El atacante vallecaucano decidió continuar su carrera en el exterior y no regresar a Millonarios, club en el que debutó como profesional. En Paraguay se reencontrará con el entrenador uruguayo Jorge Bava.

Mosquera explicó que su prioridad siempre fue llegar a un acuerdo con Santa Fe, pero las condiciones económicas del club hicieron imposible su renovación. “Siempre mi intención era poder llegar a un acuerdo con el club, pero también entendía lo difícil que era. Las propuestas de América y Millonarios eran muy buenas, entonces para Santa Fe era difícil igualar esas ofertas”, indicó el delantero.

A pesar de ello, Mosquera dejó claro el cariño que le tiene a Millonarios. “Millonarios sí me buscó. Nunca he escondido el cariño que le tengo, pero creo que Santa Fe no merecía en este momento que yo me fuera para allá. Por eso lo terminé descartando”, añadió.

Además, el delantero recordó con emotividad su paso por Santa Fe. “Ha sido una de las mejores cosas de mi vida, lo sufrí bastante. No me arrepiento; ha sido lo mejor que me ha pasado por encima de toda mi carrera, en cuanto a no quererme ir de un lugar donde tengo amor y cariño. Uno se acostumbra a Hugo, a Daniel, a Méndez, a todos de la oficina, tengo muy buena relación con todos, por eso ha sido especial el paso por Santa Fe”, dijo el jugador.

Mosquera se despidió de Santa Fe tras disputar 72 partidos, marcar 15 goles y aportar 13 asistencias, siendo pieza clave en la obtención de la décima estrella.

Harold Santiago Mosquera fue oficializado con Cerro Porteño de Paraguay

A pesar de que todo indicaba que Mosquera continuaría en Colombia, Cerro Porteño irrumpió con fuerza en las negociaciones. El club paraguayo, dirigido por Jorge Bava —quien ya lo había dirigido en Santa Fe—, aceleró su contratación gracias al vínculo previo con el jugador.

Este acuerdo permitió al extremo firmar un contrato por dos años, en los que disputará tanto los torneos locales como la Copa Libertadores 2026, ofreciendo un nuevo escenario competitivo y de proyección internacional. Será su cuarta experiencia en el extranjero tras pasar por FC Dallas, Pachuca y OFI Creta.

