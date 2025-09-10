Colombia se alista para defender su título en el Mundial de Patinaje de velocidad

María Camila Vargas y Yicel Camila Giraldo, dos de las colombianas medallistas en Italia 2024. Foto: Fedepatín

Colombia ya está lista para defender su hegemonía en el patinaje de velocidad. La selección nacional llega al Mundial de Beidaihe, China, con la misión de extender su impresionante racha de 14 títulos consecutivos (21 totales) y mantener el segundo lugar histórico en el palmarés de medallas, en el que solo la supera Estados Unidos, que le saca más de 30 oros en el registro histórico.

La cita se disputará del 13 al 21 de septiembre y tendrá competencias en las categorías juvenil y mayores, con pruebas en pista, ruta y maratón.

La delegación colombiana está integrada por 32 atletas, divididos en partes iguales: 16 juveniles y 16 de mayores. Entre ellos se encuentran 15 debutantes que tendrán su primera experiencia mundialista.

Bogotá aporta la mayor cantidad de deportistas (11), seguida por Valle del Cauca (7), Santander (6) y Bolívar (5); Atlántico, Meta y Cesar tienen un representante cada uno. El equipo está dirigido por Elías del Valle, acompañado por Iván Vargas, Anwar Cárdenas y Juan Carlos Baena, además de la fisioterapeuta Verónica Bahamón, informó el Comité Olímpico Colombiano.

La preparación para este campeonato fue meticulosa. El grupo realizó dos meses de entrenamientos en el patinódromo de Guarne, Antioquia, buscando afinar la técnica y la estrategia para cada prueba. Este trabajo de base se complementó con la participación en competencias internacionales, lo que le dio ritmo de competencia a la delegación y permitió medir el nivel frente a rivales de talla mundial.

Buen precedente en los Juegos Mundiales

Los resultados recientes son alentadores. En los Juegos Mundiales Chengdú 2025, Gabriela Rueda fue la gran figura con tres oros y dos platas, mientras que Juan Jacobo Mantilla y María Fernanda Timms también brillaron con múltiples victorias.

En los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Kollin Castro logró tres oros y aseguró su cupo para Lima 2027, mientras que Santiago Vásquez y Yicel Camila Giraldo sumaron dos títulos cada uno. Estos desempeños consolidan a Colombia como potencia mundial de la disciplina.

El campeonato se abrirá oficialmente el 12 de septiembre en la icónica Biluotower de Beidaihe.

Las competencias en pista se disputarán entre el 13 y el 15 de septiembre, seguidas de las pruebas de ruta del 17 al 19, con días de descanso intermedios. El cierre estará a cargo de la tradicional maratón, programada para el 21 de septiembre, jornada en la que también se celebrará la ceremonia de premiación final.

El reto está planteado: Colombia buscará otra vez brillar y mantener viva la tradición dorada del patinaje nacional.

