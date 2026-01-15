Oficial: Millonarios confirmó otra baja previo al inicio de la Liga BetPlay

Nicolás Arévalo en acción con Millonarios durante el primer semestre de la Liga BetPlay. Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Faltan poco para que empiece a rodar la pelota en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026 y las nóminas de los equipos se mueven. Así como hay nombres que se suman, hay otros que cambian de aires. Millonarios, por ejemplo, confirmó uno este jueves.

El bogotano Joseph Nicolás Arévalo Chaparro, volante de primera línea formado en las divisiones menores del cuadro embajador, fue presentado como nuevo jugador del FC Metalist 1925 de Ucrania. La noticia la confirmó el equipo de Járkiv a través de sus redes sociales.

Arévalo, de 23 años, firmó contrato por tres años con el equipo ucraniano. Será su primera experiencia en el exterior. Debutó como profesional en Millonarios en febrero de 2023, bajo la dirección de Alberto Gamero. Ese mismo semestre ganó la Liga BetPlay.

Tuvo más continuidad con los entrenadores que asumieron después las riendas del cuadro capitalino, primero con David González -hoy técnico del América de Cali- y luego Hernán Torres. El año pasado no solo tuvo continuidad, sino que fue titular indiscutido.

En total vistió los colores del embajador en 54 oportunidades, distribuidas en tres temporadas. Marcó un gol y brindó cuatro asistencias. Además del título liguero reseñado más arriba en este texto, el mediocampista bogotano también ganó una Superliga (2024) con el equipo del que también es hincha.

Más salidas de Millonarios

Millonarios, bajo la dirección deportiva del argentino Ariel Michaloutsos ha realizado varios movimientos en su nómina tras no clasificar a cuadrangulares el semestre pasado. Más de una decena de jugadores, entre los que está Arévalo, salieron del equipo en estos días.

Entre las bajas de cara al primer semestre de 2026 están incluidas las del portero Iván Arboleda, el defensor central Juan Pablo Vargas, el lateral Helibelton Palacios, el volante Bruno Savio, el extremo Edwin Mosquera y el delantero Cristian Cañozales, entre otros.

El cuadro embajador también anunció la llegada de ocho futbolistas en el actual mercado de pases. La llegada más mediática fue la de Radamel Falcao García, máximo goleador histórico de la selección de Colombia, quien regresó a Bogotá tras seis meses sin actividad como profesional.

También se sumaron dos nombres de peso en la mitad de la cancha, razón que en parte explica la salida de Nicolás Arévalo. Primero se sumó el bogotano Mateo García, quien venía de destacarse en Once Caldas, y luego lo hizo el chileno Rodrigo Ureña, procedente del Universitario de Perú.

En la defensa, más concretamente en la banda izquierda, se sumó el lateral antioqueño Sebastián Valencia. También llegaron los extremos Brayan Campaz (regresó de una cesión) y Julián Angulo. Como opciones de ataque se sumaron el experimentado Carlos Darwin Quintero y el argentino Rodrigo Contreras.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

Millonarios viene de jugar en la última semana dos partidos amistosos en los que Hernán Torres le dio minutos a la mayoría del plantel. Primero enfrentó a River Plate en Montevideo (derrota 1-0) y después empató con Boca Juniors en Buenos Aires (empate 0-0).

El plantel viajó este jueves de regreso a Bogotá y ya tiene la vista puesta en la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-I. Su primera prueba está agendada para este sábado, cuando visite a Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini. El pitazo inicial está programado para las 8:30 p.m. (Win Sports+).

Los próximos días serán claves para que Millonarios termine de conformar su nómina de 25 jugadores con la que competirá en la máxima categoría del fútbol profesional colombiano. Todavía hay tiempo para explorar más nombres en otras posiciones.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador