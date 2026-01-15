Caimanes tomó ventaja de dos juegos sobre Tigres en la final de la Liga de Beisbol

Henderson Álvarez, el abridor del juego dos para Caimanes de Barranquilla en la final de la Liga de Béisbol de Colombia. Foto: X de Caimanes

El estadio Édgar Rentería fue testigo de una muestra de jerarquía y dominio. Caimanes, el equipo de béisbol profesional de Barranquilla, se impuso 3-2 a Tigres, el cual hace las veces de local en Cartagena, en el juego dos de la final de la Liga Profesional de Béisbol de Colombia.

Tan solo dos victorias más separan al elenco atlanticense de, otra vez, coronarse campeón en el campeonato colombiano. Un logro que se le ha hecho habitual a los anfibios, pues llevan dos años consecutivos siendo campeón del rentado nacional y busca su 15.º entorchado.

Carlos Arroyo, quien ya había anotado un home run en el primer partido, fue el encargado de abrir el marcador a favor de Caimanes. Poco tiempo después, la escuadra de Barranquilla volvió a anotar, hecho que fue decantando el juego a favor del conjunto local.

¿Cómo se define al campeón de béisbol en Colombia?

Los barranquilleros lograron mantener la ventaja el resto del partido a pesar de la reacción y el descuento de Tigres de Cartagena. El trabajo colectivo de Caimanes fue muy importante para tener a los felinos de manos, o mejor dicho, de garras atadas en el final del juego.

Luego de que los dos primeros encuentros se disputaran en la Puerta de Oro de Colombia, ahora la serie se traslada a la Heroica, en la que los cartageneros buscarán darle vuelta al global con el público a su favor. Aficionados muy apasionados por el béisbol y el equipo de su ciudad.

La final terminará cuando un equipo logre cuatro victorias, una situación, hasta el momento hipotética, que Caimanes de Barranquilla podría hacer realidad si logra ganar dos veces seguidas a domicilio. Una tarea titánica, pero que si hay un club que lo puede hacer, ese es el de la Arenosa.

