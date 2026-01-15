Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

Caimanes tomó ventaja de dos juegos sobre Tigres en la final de la Liga de Beisbol

Los barranquilleros vencieron 3-2 a los cartageneros y comenzaron a perfilarse para ganar su título número 15 de la Liga Profesional de Béisbol de Colombia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
15 de enero de 2026 - 06:10 p. m.
Henderson Álvarez, el abridor del juego dos para Caimanes de Barranquilla en la final de la Liga de Béisbol de Colombia.
Henderson Álvarez, el abridor del juego dos para Caimanes de Barranquilla en la final de la Liga de Béisbol de Colombia.
Foto: X de Caimanes
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El estadio Édgar Rentería fue testigo de una muestra de jerarquía y dominio. Caimanes, el equipo de béisbol profesional de Barranquilla, se impuso 3-2 a Tigres, el cual hace las veces de local en Cartagena, en el juego dos de la final de la Liga Profesional de Béisbol de Colombia.

Tan solo dos victorias más separan al elenco atlanticense de, otra vez, coronarse campeón en el campeonato colombiano. Un logro que se le ha hecho habitual a los anfibios, pues llevan dos años consecutivos siendo campeón del rentado nacional y busca su 15.º entorchado.

Vínculos relacionados

“Estamos bien, estamos vivos”: Fredy Guarín relató cómo robaron su casa en Rionegro
Así fue el primer juego de la final de la Liga de Béisbol: ¿cuándo se juega el segundo?
Daniel Campaz: a un paso del sueño y lejos del presupuesto

Carlos Arroyo, quien ya había anotado un home run en el primer partido, fue el encargado de abrir el marcador a favor de Caimanes. Poco tiempo después, la escuadra de Barranquilla volvió a anotar, hecho que fue decantando el juego a favor del conjunto local.

¿Cómo se define al campeón de béisbol en Colombia?

Los barranquilleros lograron mantener la ventaja el resto del partido a pesar de la reacción y el descuento de Tigres de Cartagena. El trabajo colectivo de Caimanes fue muy importante para tener a los felinos de manos, o mejor dicho, de garras atadas en el final del juego.

Luego de que los dos primeros encuentros se disputaran en la Puerta de Oro de Colombia, ahora la serie se traslada a la Heroica, en la que los cartageneros buscarán darle vuelta al global con el público a su favor. Aficionados muy apasionados por el béisbol y el equipo de su ciudad.

La final terminará cuando un equipo logre cuatro victorias, una situación, hasta el momento hipotética, que Caimanes de Barranquilla podría hacer realidad si logra ganar dos veces seguidas a domicilio. Una tarea titánica, pero que si hay un club que lo puede hacer, ese es el de la Arenosa.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

Caimanes

Caimanes de Barranquilla

Tigres de Cartagena

Liga de Beisbol

Final Liga de Béisbol

Béisbol de Colombia

Caimanes vs Tigres

béisbol colombiano

final de la Liga de Beisbol en Colombia

Liga Profesional de Béisbol de Colombia

estadio Édgar Rentería

Carlos Arroyo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.