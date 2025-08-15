Polémicas en Millonarios por actitudes de varios de sus jugadores

Situaciones extradeportivas golpean al cuadro embajador en medio de inicio de semestre complicado. Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Millonarios atraviesa un momento difícil a nivel deportivo. En lo que va del semestre no ha podido ganar y suma apenas un punto en cuatro presentaciones. Los embajadores necesitan sumar de a tres pronto para salir del fondo de la tabla de la Liga BetPlay.

En medio de este contexto tomaron fuerza dos polémicas en las últimas horas. Una se refiere a Neyser Villarreal, quien generó indignación en un sector de la hinchada por usar una camiseta del América. La otra es acerca de Beckham Castro y Edwin Mosquera, quienes fueron vistos en una discoteca.

David González, director técnico de Millonarios, atendió a los medios de comunicación este viernes en la previa del partido de este domingo contra Deportes Tolima. Le preguntaron por las situaciones extradeportivas que involucraban a algunos de sus dirigidos.

“Cuando los resultados no son los mejores, este tipo de situaciones son inaceptables y se vuelve mucho más problema del que se generaría en otro tipo de situación, sin significar que esté bien hecho cuando estemos ganando. Son cosas que lo manejamos en la interna del grupo, pero son cosas que no pueden pasar”, comentó el estratega embajador.

Villarreal con la camiseta del América

Néiser Villarreal, quien se formó en la cantera de Millonarios, está en su momento más tenso desde que es futbolista del cuadro embajador. El extremo nariñense despertó indignación en un sector de la hinchada embajadora por utilizar una camiseta del América de Cali durante una transmisión de TikTok.

Al parecer, la prenda habría sido un regalo que le dio José Cavadía, volante del cuadro escarlata y compañero suyo en la selección Sub-20 de Colombia. Tras recibir reproches de algunos hinchas durante el streaming, se cambió de camiseta.

Villarreal debutó en primera división en septiembre de 2023 y desde entonces registra 26 partidos con el primer equipo. A pesar de ser el goleador del Sudamericano Sub-20 de este año, todavía no ha marcado su primer gol como futbolista profesional.

De acuerdo con el periodista Juan Felipe Cadavid, su continuidad se vio comprometida por sus actitudes. “No ha respetado la institución, se ha mostrado renuente a querer quedarse en el club. Hay una reunión, de una comisión disciplinaria, para decidir. Muy seguramente Néiser Villarreal no vuelve a jugar un partido con Millonarios.

Fiesta antes de viajar a Medellín

Tras la derrota frente al DIM, se viralizó en redes sociales la versión de que tres jugadores habrían estado de fiesta antes del compromiso en el Atanasio Girardot. Los futbolistas señalados son Beckham David Castro, Edwin ‘Shirra’ Mosquera y Cristian Cañozales, quienes incluso tuvieron minutos en el partido. Según las versiones, todo ocurrió el viernes previo al viaje del sábado a Medellín.

El episodio abrió debate entre la hinchada: algunos cuestionan la disciplina de los jugadores, mientras otros consideran que si estaban en su tiempo libre no tendría mayor relevancia, siempre y cuando respondan en el terreno de juego, algo que hasta el momento no está sucediendo. La polémica, en cualquier caso, sigue abierta.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador