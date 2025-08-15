No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
¡Confirmado! Dávinson Sánchez definió su futuro: ya firmó

A pesar del interés del Como de la Serie A italiana, el defensor colombiano seguirá como jugador del Galatasaray de Turquía.

Redacción Deportes
15 de agosto de 2025 - 05:57 p. m.
Dávinson Sánchez ha sido una pieza clave en la defensa del Galatasaray desde 2023.
Dávinson Sánchez ha sido una pieza clave en la defensa del Galatasaray desde 2023.
Foto: Galatasaray SK
Terminaron las especulaciones. Este viernes se hizo oficial la renovación del defensor colombiano Dávinson Sánchez con el Galatasaray, poniendo fin a los rumores que lo acercaban a otras ligas de Europa. El central continuará vistiendo la camiseta del club turco durante las próximas cuatro temporadas.

La campaña 2025/26 comenzó oficialmente el pasado fin de semana para el equipo de Estambul, que debutó con una contundente victoria 3-0 sobre el Gaziantep. Dávinson fue titular, disputó los 90 minutos y fue clave para que el vigente campeón turco mantuviera el arco en cero.

Tan determinante ha sido el aporte del defensor central nacido en Caloto (Cauca) que este viernes la directiva del club hizo oficial la extensión de su vínculo contractual, que ahora se prolongará hasta mediados de 2029. Como (Italia) había mostrado interés, pero ya no será posible su fichaje.

“Se anuncia respetuosamente al público que el contrato de nuestro futbolista profesional Dávinson Sánchez Mina ha sido ampliado hasta el final de la temporada 2028-2029”, comunicó el Galatasaray esta mañana a través de sus redes sociales.

Sánchez, integrante de la selección de Colombia, llegó al conjunto rojiamarillo a mediados de 2023, procedente del Tottenham Hotspur inglés. Desde su arribo ha disputado 77 partidos, marcado ocho goles y sumado a su palmarés cuatro títulos con la institución turca.

Por Redacción Deportes

