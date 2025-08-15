Finales de la Superliga de Voleibol 2025: hora y dónde ver los duelos decisivos

Power Arregoces en acción en la Superliga de Voleibol. Foto: Superliga de Voleibol

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Después de una temporada de más de cinco meses y miles de emociones durante cada una de las más de 20 jornadas disputadas entre abril y agosto, este sábado 16 de agosto concluirá la quinta edición de la Superliga de Voleibol.

La final se disputará en el Coliseo del Parque Recreodeportivo el Salitre y desde la 01:30 p.m. (como es habitual en cada jornada), comenzará el último día de actividades con el mejor voleibol en la capital del país.

Los primeros dos juegos serán la definición del tercer y cuarto lugar tanto en la rama femenina como en la masculina, mientras que sobre las 05:30 p.m. tendremos los actos de cierre con la final femenina, en la que Power Arregoces buscará defender su título ante CVJ.

Posteriormente, la última fecha cerrará con el duelo entre Karma Kuppa y Ónix, quienes pelearán por convertirse en los nuevos campeones.

La boletería para esta gran final está a la venta en la página web de la Superliga de Voleibol y los precios de las entradas rondan entre los 15.000 y los 40.000 pesos colombianos.

Estos son los precios de la final de la Superliga de Voleibol:

● General final: $15.000

● Preferencial final: $20.000

● VIP Final: $25.000

● Seat Floors Final: $30.000

● Palco Final: $40.000

Karma Kuppa y Ónix sellaron sus ventajas con astucia

César Hernández y su equipo, Ónix, tuvieron que luchar en un juego de mayor intensidad y fortaleza mental. Si bien ya habían ganado su primer juego por 3-0, la semifinal de vuelta fue una verdadera batalla.

El primer set lo ganó Colombia Más, con Jairo Gómez y Jhon Edwin Murillo empujando al equipo y buscando revancha de lo ocurrido en la ida.

Sin embargo, Ónix se recuperó con prontitud y, posteriormente, recuperó el marcador a favor. Fue un 3-1 y la clasificación a la final.

“Estamos felices de estar en la final. Es indescriptible y muy gratificante, porque mucha gente no nos tenía en planes de llegar hasta donde llegamos, por eso es un orgullo jugar esta final”, aseguró Diego Córdoba, el jugador más valioso del compromiso.

En la otra llave, Karma Kuppa ya había sentado un precedente en la semifinal de ida ante Cajicá Activa, en la que se impuso 3-0 (25-19, 25-23 y 25-20) con Yeferson de La Hoz como la gran figura.

El sexteto repitió la dosis: tres sets a cero con marcador 25-16, 26-24 y 27-25 en un duelo mucho más reñido y con el punta/receptor, Sebastián Osorno, como el gran desequilibrio para Karma, que jugará su segunda final consecutiva.

“Con calma y con trabajo en equipo se sacó adelante el partido. Estamos unidos, esa es nuestra gran fortaleza”, señaló Osorno, el MVP del juego.

La rama femenina, la más emocionante: tuvo juegos de desempate

Cedro y Kuppa llegaron a los juegos de vuelta de las semifinales con ventaja en sus series ante CVJ y Power Arregoces, respectivamente. No obstante, hubo bastante adrenalina en el PRD.

Kuppa no supo manejar la presión. En el primer juego, el equipo de Sergio Molina comenzó arriba en el marcador, pero ante el trabajo y la convicción de las campeonas defensoras no hubo nada que hacer.

Proyecto Power Arregoces se quedó con la victoria 3-1 y obligó a jugar un partido de desempate en el que, de nuevo, la mentalidad jugó un factor clave. La armadora del equipo, Karen Camacho, tuvo un rol importante en la que será la defensa del título.

“Es la primera vez que juego Superliga y llegar a la final es algo muy emocionante. Estas chicas son jugadoras muy experimentadas y estar con un equipo como Power es un privilegio”, afirmó Camacho.

Por otro lado, uno de los grandes favoritos, Cedro, tuvo dos oportunidades para jugar la finalísima y no las aprovechó. En el juego, CVJ dio una paliza al quedarse con el primer parcial por 25-10.

El equipo de José Manuel Sánchez recompuso el andar en el segundo set, pero cayó por 3-1 y hubo, también, juego de desempate. CVJ encontró las piezas y llevó el partido, de contado, a cinco sets.

Fue todo mérito de uno de los equipos que fue de menos a más a lo largo del campeonato. Con Vanessa Herrera como figura, el equipo dirigido por Miguel Sánchez ganó por 19-25, 25-19, 25-23, 25-27 y 9-15.

Patrocinadores y premios

Para este 2025, la Superliga cuenta con nuevos aliados y patrocinadores que hacen de la competencia, la más importante de esta disciplina deportiva. Por supuesto, Electrolit es quien hidrata a cada uno de los deportistas que participan del torneo y, de paso, con nuevos niveles y gran altura, Mikasa, la marca oficial de balones de los Juegos Olímpicos, es también la marca oficial del campeonato.

También son parte de esta edición la Liga de Voleibol de Bogotá, Sinergym, Govivo, Wiki Networks y Theatron, nuestra casa para celebrar tanto la apertura como el cierre de cada evento especial que realicemos a lo largo de cada año.

“La bolsa de premios también incrementó. Este año, entregaremos $30 millones de pesos para los equipos que se destaquen, pasen de fase y logren entrar en las finales. Nos sentimos orgullosos del trabajo que hemos hecho de la mano de cada una de las empresas que han confiado en la Superliga”, aseguraron Andrés Galeano y Juan Sebastián Díaz, fundadores y directivos de SBV.

Hora y dónde ver las finales de la Superliga de Voleibol

Fecha y hora: Sábado 16 de agosto a las 5:30 p.m.

Transmisión: Superliga de Voleibol en YouTube.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador