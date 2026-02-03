Presidente de Millonarios lanzó durísima crítica a Sencia por El Campín: “Es una vergüenza”

El problema con la gramilla no es un asunto nuevo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La suspensión del partido del domingo entre Millonarios y DIM en El Campín terminó por detonar una discusión que ya venía creciendo en voz baja: el estado de la cancha del principal estadio de Bogotá está en muy malas condiciones.

Lo que ocurrió en Bogotá, con el campo convertido en un barrizal tras las lluvias, puso bajo la lupa a Sencia, la empresa que hoy administra el estadio bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP).

Desde que el estadio pasó a este nuevo esquema, El Campín dejó de ser exclusivamente un escenario de fútbol para convertirse en un espacio multipropósito. Conciertos más frecuentes, eventos privados, incluso bodas, comenzaron a convivir con la competencia profesional. El resultado, según clubes, jugadores y dirigentes, es una grama cada vez más deteriorada.

En plena polémica el problema se agrandó tras las declaraciones de Gustavo Serpa en Caracol Radio. El presidente de la junta directiva de Millonarios fue directo contra la administración del estadio y, especialmente, contra el concesionario.

¿Qué dijo Gustavo Serpa sobre El Campín?

“Estoy atónito, no es posible lo que estoy escuchando, según esto, el concesionario no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre la grama, ellos hicieron un pedido, se las pusieron y no ha salido, y pues los equipos alquilan el pasto como esté y las consecuencias que las asuman los equipos. Así no podemos enfrentar una realidad que estamos viviendo tan compleja, eso es una vergüenza”, afirmó Serpa.

El dirigente insistió en que el problema trasciende lo deportivo y toca el respeto por la ciudad y por el público. “Ayer decían los jugadores que jamás habían enfrentado una situación como esta y eso no tiene nada que ver con la situación deportiva de Millonarios… esta es la capital de Colombia, no podemos tener un estadio en esas condiciones. Habían 30 mil personas que merecen respeto… no me vayan a decir que tengo que ser yo el que cuida la grama… nunca habíamos visto en Bogotá la grama en esas condiciones y por lo que estoy escuchando no hay solución”.

También alertó por el riesgo físico para los futbolistas y la inviabilidad logística de mover el equipo a otro escenario. “Esto es inaceptable, estamos exponiendo la integridad de nuestros futbolistas. ¿Cómo hacemos para jugar en Techo si tenemos 30 mil abonos vendidos?… Me voy a comunicar con el presidente de la Dimayor, con el señor alcalde, a ver cómo vamos a enfrentar esto”.

Serpa incluso cuestionó la programación reciente de eventos. “Lo que es anormal es que en el estado que tenía la cancha hagan un concierto el viernes que se inventaron hace dos semanas”, dijo, al referirse a las explicaciones que apuntan a las lluvias como causa principal del deterioro.

¿Cuál es la postura de la alcaldía de Bogotá sobre El Campín?

Desde el Distrito, el director del IDRD, Daniel García Cañón, fue contundente: “El estado actual de la cancha del estadio El Campín es inaceptable, nuestra tarea es proteger el escenario, que es patrimonio de la ciudad. Mañana tenemos una visita técnica para verificar el estado de la grama y el camino a seguir. Sencia tiene la obligación de mantener la cancha al menos en el mismo estado en el que la recibió, de lo contrario habrá sanciones contempladas en el contrato”.

El alcalde Carlos Fernando Galán también se pronunció y recordó el marco contractual de la APP: “La interventoría ejerce funciones de vigilancia y control sobre el cumplimiento contractual del concesionario Sencia, responsable directo de la administración, operación y mantenimiento del escenario, incluida la grama”.

La postura de Sencia sobre la grama de El Campín

La respuesta de Sencia llegó en voz de su presidente, Mauricio Hoyos. “La cantidad de agua en Bogotá ha sido impresionante. Desafortunadamente, eso no le ha permitido a la grama natural estar al 100%. Somos conscientes de que la grama no está como se la merece la afición de Bogotá”. Explicó además que el proceso de hibridación aún no ha concluido y que falta “raspar el 100% de la grama para ver que se hayan acoplado bien y el nivel de drenaje sea óptimo”.

Hoyos aseguró para Caracol Radio que hay solución en el corto plazo: “Sí. Hay solución, estamos asumiendo la responsabilidad… esperamos que en las próximas tres semanas la grama sintética y natural se integren y podamos tener la cancha al ciento por ciento de las condiciones que necesitamos”.

Mientras se realiza la visita técnica y avanza la revisión contractual, El Campín quedó en el centro de un debate mayor: no solo sobre el estado de su cancha, sino sobre el modelo con el que Bogotá decidió administrar su principal escenario deportivo y el equilibrio entre espectáculo, negocio y fútbol profesional.

