Radamel Falcao García está lesionado. ¿Se perderá el partido contra Atlético Nacional?

Luego de la victoria 2-0 del Embajador sobre Cúcuta Deportivo, el DT Fabián Bustos fue consultado por la ausencia de ‘El Tigre’ y esto fue lo que respondió.

Daniel Montoya Ardila
10 de marzo de 2026 - 01:16 p. m.
Radamel Falcao García Zárate, jugador de Millonarios durante el compromiso ante Águilas Doradas en el Estadio El Campín de Bogotá.
Radamel Falcao García Zárate, jugador de Millonarios durante el compromiso ante Águilas Doradas en el Estadio El Campín de Bogotá.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Radamel hizo un esfuerzo enorme al igual que Rodrigo (Contreras) para poder estar el miércoles pasado (vs. Nacional por Copa Sudamericana), pero en ese esfuerzo por estar se resintió”, contestó el director técnico de Millonarios, Fabián Bustos, al ser preguntado por Falcao García y su ausencia.

El entrenador argentino explicó que no era una lesión de consideración y no era la misma que lo obligó a salir de cambio en el partido contra Llaneros en el estadio El Campín, el último que jugó con el club de sus amores. Sin embargo, harán falta entre siete y 10 días para que pueda estar en plenitud de condiciones.

Millonarios derrotó 2-0 a Cúcuta en la Liga BetPlay: vea el golazo de Rodrigo Contreras
Esta es la historia de Rodrigo Contreras, figura de Millonarios en la Copa Sudamericana
Millonarios y su gran premio económico por avanzar a la fase de grupos de Copa Sudamericana

“No lo tenemos a Rada (Falcao) para jugar, apenas esté, seguramente estará con los chicos jugando y sumando minutos. Fue una decisión que tomamos con él porque lo llevamos a Medellín, pero sabíamos que no iba a poder entrar porque estaba con una sensación de molestia”, reseñó el técnico de Millos.

¿Qué dijo Bustos sobre Falcao?

Además de todo lo anterior, el míster Bustos también señaló que el deseo del máximo goleador histórico de la selección de Colombia de estar en el partido internacional contra Atlético Nacional pasó por sus ganas de aportar al equipo.

“Él quería estar a la par de los compañeros. Quería apoyar, quería empujar porque son esos líderes, como Macka, Andrés o Jorge que siempre quieren sumar desde donde les toque, sea en el banco o en el campo”, aseguró.

Adicionalmente, Fabián Daniel Bustos manifestó que a Radamel Falcao García se le hicieron unas imágenes diagnósticas las cuales arrojaron una pequeña distensión, pero ¿le alcanzará al ‘El Tigre’ para jugar contra Atlético Nacional?

Video Thumbnail

¿Por qué no juega Falcao con Millonarios?

A juzgar por las palabras del estratega albiazul, Fabián Bustos, Falcao García no hará parte de los convocados al partido con Boyacá Chicó este sábado 14 de marzo de 2026 a las 6:20 p.m. en el estadio La Independencia de Tunja.

Sin embargo, en caso de recuperarse satisfactoriamente podría hacer parte del grupo para enfrentar a Atlético Nacional en el estadio Nemesio Camacho El Campín el próximo martes 17 de marzo a las 8:30 p.m. Exactamente en siete días.

Un duelo de suma importancia, no solo por tratarse de una nueva edición del clásico de Colombia y la reciente eliminación de Nacional en Copa Sudamericana a manos de Millonarios, sino porque al Ballet Azul le urge conseguir todos los puntos que le quedan en condición de local si quiere poner su nombre en los playoffs de la Liga Betplay 2026-I.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

