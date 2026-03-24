Santiago Castrillón: familia reveló detalles sobre las posibles causas de su muerte

Santiago Castrillón nació el 7 de septiembre de 2007 en Bucaramanga. Foto: Millonarios FC

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“Él estaba jugando, recibe un balonazo en el pecho, justo en el corazón y eso hizo que no oxigenara el cerebro. Mientras lo reanimaban, hubo un tiempo en que se nos fue nuestro hijo. Al parecer había causas en su corazón”, esas fueron las palabras del padre de Santiago Castrillón, futbolista Sub-20 de Millonarios.

El chico de 18 años cayó desplomado en el campo de juego durante un partido de la Supercopa Juvenil en las canchas del club Xcoli, al norte de Bogotá. De inmediato, fue trasladado en una ambulancia a La Clínica de La Colina, donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por más de 24 horas.

Lamentablemente, Santiago no pudo recuperar la conciencia y falleció el domingo 22 de marzo de 2026 aún con muchos sueños por cumplir. En medio de su profundo dolor, sus padres hablaron públicamente sobre las situaciones que rodearon su muerte y cómo vivieron esos últimos momentos a su lado.

¿Qué dijeron los padres de Santiago Castrillón?

“Siempre le dije: ‘cuando vayas a debutar estaré ahí, te diré lo logramos’, no se pudo”, le aseguró su madre, Nidia Gómez, a Noticias Caracol. La mujer no pudo contener las lágrimas durante la entrevista.

Luis Castrillón, su padre, también dejó escapar las lágrimas durante sus declaraciones. Incluso manifestó que en ese momento dejó de pensar en fútbol, en el debut y solo le pedía a Dios que le devolviera a su hijo.

“No era su carrera de futbolista, era la vida lo que a nosotros nos importaba. Le pedí a mi Dios que lo levantara, que no me importaba si jugaba o no, solo que lo levantara, pero no se dio”, fueron las emotivas palabras del padre.

¿Por qué murió Santiago Castrillón?

Hasta el momento, no están claras las causas de la muerte de Santiago Castrillón. La autopsia será un proceso clave para entender qué fue lo que ocurrió y cómo un partido de fútbol Sub-20 terminó en una tragedia.

Por el momento, Nidia Gómez y Luis Castrillón, padres de Santiago, viajaron a Bucaramanga, ciudad de nacimiento del muchacho, para darle el último adiós con su familia. Castrillón llegó a Millonarios en 2021 para hacer parte de las fuerzas básicas.

Incluso estuvo convocado con el equipo profesional en varios partidos con el técnico Hernán Torres. “Era un muchacho humilde, soñador y con muchas ganas de comerse el mundo”, concluyó su madre para Noticias Caracol.

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