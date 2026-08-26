Se lesionó Rodrigo Contreras: Millonarios dio detalles del tiempo de baja y la gravedad

Rodrigo Contreras, con el entrenador de Millonarios: Fabián Bustos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Millonarios confirmó una nueva noticia que afecta directamente a su plantilla. Rodrigo Contreras sufrió una lesión muscular de primer grado en el bíceps femoral izquierdo durante el compromiso frente a Águilas Doradas, correspondiente a la sexta fecha de la Liga BetPlay.

El club informó el diagnóstico después del encuentro y señaló que el futbolista ya comenzó el proceso de recuperación.

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Aunque Millonarios no estableció un tiempo concreto de incapacidad y aclaró que este dependerá de la evolución del jugador, una lesión de su tipo suele ser considerada leve.

En términos generales, su problema muscular puede requerir aproximadamente entre dos y cuatro semanas de recuperación, aunque el regreso a competencia depende de factores individuales y de que el futbolista pueda completar sin molestias su proceso de rehabilitación.

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La baja obliga ahora a Millonarios a seguir de cerca la evolución de Contreras, una de las piezas importantes de su plantilla. El objetivo será evitar riesgos y determinar progresivamente cuándo estará nuevamente disponible, mientras el equipo continúa su camino en la Liga. Por ahora, el club no fijó una fecha para su regreso y se limitó a señalar que su incapacidad será establecida de acuerdo con la respuesta al tratamiento.

Más lesiones en Millonarios

Millonarios también entregó un reporte médico sobre Sergio Mosquera, quien presenta una contusión muscular en la región de los oblicuos abdominales.

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El defensor ya comenzó su proceso de rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico del club, aunque por ahora no existe un tiempo definido para su regreso a las canchas. Según informó la institución, la incapacidad se determinará de acuerdo con la evolución del jugador, por lo que su disponibilidad para los próximos compromisos dependerá de cómo responda durante la recuperación.

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