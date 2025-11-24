Brasil dice adiós, Austria se ilusiona: vea los goles y finalistas en el Mundial Sub-17

Portugal eliminó a la Canarinha en los penales y Austria venció a Italia con una actuación estelar de Johannes Moser. Así quedaron definidos los equipos que disputarán el título en Catar. Foto: Archivo Particular

La jornada de semifinales del Mundial Sub-17 en Catar dejó una combinación de sorpresas y contrastes que desembocan en una final inédita: Portugal vs. Austria. Dos selecciones que no estaban en el guion más previsible, pero que lograron descifrar partidos cerrados, gestionar la presión y sobresalir en momentos que exigen más cabeza que brillo.

El golpe más estruendoso lo protagonizó Brasil, señalada desde el inicio como candidata natural al título, pero que terminó por desmontarse justo en el escalón decisivo. Tras una fase de grupos arrolladora, la Canarinha llegó a los playoffs con síntomas de duda: victorias ajustadas, dependencia de momentos individuales y dos series resueltas desde el punto penal. En semifinales, contra Portugal, ese hilo fino del que se venía sosteniendo terminó por romperse.

El partido fue tenso, sin dueño y con un intercambio de golpes en el que ninguno impuso su plan. Portugal manejó la pelota, pero Brasil respondió replegando con orden y buscando transiciones rápidas que nunca encontró del todo. Las figuras que habían encendido el torneo en los primeros días –Ruan Pablo y Dell, señalados como herederos del linaje ofensivo brasileño– quedaron desconectadas, lejos de la influencia que se esperaba de ellos. Apenas sumaron intervenciones y, en el caso del extremo, su noche se oscureció todavía más con el penal fallado en la tanda definitiva.

El rival, en cambio, mostró una virtud que suele diferenciar a quienes avanzan en estas instancias: templanza. Portugal no fue deslumbrante, pero sí fue consistente. Sacó petróleo de momentos aislados, sobrevivió al desgaste y convirtió los penales en una plataforma hacia la historia. Los errores de Ruan Pablo y Cándido abrieron el camino a la primera final mundialista Sub-17 en la historia del país, un logro que no figuraba en los pronósticos iniciales, pero que llega tras un torneo en el que ha sabido leer cada partido con precisión quirúrgica.

Si, por un lado la semifinal dejó un derrumbe inesperado, del otro entregó una historia con una cenicienta del certamen. Austria, el equipo que entró al torneo sin el foco que iluminaba a los gigantes europeos, mantiene vivo un recorrido que ya es memorable. Su triunfo frente a Italia por 1-0 fue el retrato de un grupo que entendió que estas instancias se consiguen con orden y la capacidad de ejecutar en el momento exacto.

El partido se decantó por la aparición decisiva de Johannes Moser, el número 19 que ya es figura inequívoca del Mundial. Primero destrabó el duelo con un arranque al espacio y un zurdazo cruzado que rompió la resistencia italiana, y luego completó su exhibición con un disparo de tiro libre que se coló ajustado al palo, un golpe definitivo que apagó cualquier reacción rival. Moser, con ocho goles en el torneo, ha sido el faro que sostiene la campaña austriaca y la pieza que convierte esta travesía en un hito para su país.

Italia, habitualmente firme en estas instancias, no logró encontrar su versión más lúcida. Su estrella, Samuele Inácio, pasó inadvertida, el equipo llegó tarde a las disputas y la frustración terminó por desbordarse en forma de amarillas y una expulsión que simbolizó su desconexión en los minutos finales.

Así, el Mundial Sub-17 tendrá una final inesperada pero llena de argumentos: Portugal y Austria disputarán el título el jueves 27 de noviembre a las 11:00 a.m. (hora de Colombia) en el estadio Internacional Khalifa. No estarán los nombres que se anunciaron en los primeros días, pero sí dos selecciones que demostraron que, en torneos así, la historia la escriben quienes se adaptan mejor a lo impredecible.

