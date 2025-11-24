Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Real Madrid blindó a Linda Caicedo: renovación histórica hasta 2031

La atacante colombiana amplió su vínculo por cinco años más y se consolida como pieza clave del proyecto blanco a largo plazo.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
24 de noviembre de 2025 - 07:45 p. m.
La atacante colombiana amplió su vínculo por cinco años más y se consolida como pieza clave del proyecto blanco a largo plazo.
La atacante colombiana amplió su vínculo por cinco años más y se consolida como pieza clave del proyecto blanco a largo plazo.
Foto: EFE - Borja Sanchez-Trillo
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Real Madrid blindó a una de sus mayores joyas y anunció la renovación de Linda Caicedo hasta 2031, un movimiento que no solo confirma la apuesta absoluta por la futbolista vallecaucana, sino que mantiene una pieza central del proyecto femenino a largo plazo.

La atacante, que había firmado hasta 2026 cuando llegó a España en febrero de 2023, extiende ahora su vínculo por cinco años más. A sus apenas 20 años, Caicedo ha construido un currículum que desborda precocidad.

Vínculos relacionados

Esteban Chaves sorprendió con emotivo video: anunció su retiro tras 16 años de carrera
Colombia vs. España: hora y dónde ver en vivo el Mundial Femenino de Futsal 2025
¡Brillante! Camilo Vera logró doble oro en el Mundial Juvenil de Gimnasia

En poco más de dos temporadas, pasó de ser una promesa recién aterrizada en Europa a convertirse en un nombre habitual en las premiaciones globales. Fue ganadora del Golden Girl 2023, elegida en el FIFPro World11 Femenino 2024 y seleccionada en el once ideal de la IFFHS. También firmó uno de los hitos recientes del fútbol femenino: en los premios The Best 2023 fue reconocida como segunda mejor jugadora del mundo, mientras que su gol contra Alemania en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda fue elegido el mejor tanto del torneo.

Su impacto en el Real Madrid ha sido igual de elocuente. Desde su debut, con 18 años, Caicedo suma 99 partidos, en los que ha participado directamente en 52 goles: 26 anotaciones y 26 asistencias. Pero más allá de los números, esta temporada dejó dos acciones que recorrieron el planeta y que sintetizan la dimensión de su juego.

En uno de los momentos más memorables, se deshizo de cinco rivales del Eintracht Frankfurt antes de asistir a Bruun; en la otra, recorrió 67 metros sorteando cuatro jugadoras del Alhama para culminar un gol que levantó comparaciones inevitables con las grandes irrupciones individuales de la historia.

El técnico Pau Quesada ha sido uno de los mayores defensores de su crecimiento. “He visto su ambición desde el primer día. Quiere ser una de las mejores del mundo y está en el club ideal para seguir creciendo”, dijo en los últimos días. Para el entrenador, no solo pesa su desequilibrio ofensivo, sino el esfuerzo sin balón: es la futbolista del equipo que más balones ha recuperado entre campo propio y rival y, según él, mantiene un “compromiso altísimo” en tareas defensivas.

En la selección de Colombia, su recorrido también es excepcional. Debutó a los 14 años con la absoluta y desde entonces ha sido protagonista en los principales torneos del continente. Fue subcampeona de las Copas América 2022 y 2025, además de integrar el once ideal de la edición 2025.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

Linda Caicedo

LaLiga

Selección España

Real Madrid

Linda

España

Colombianos en España

Renovación Linda

Cuanto gana Linda

 

fredy quintero(80823)Hace 4 minutos
Real madrid........eterno segundón de la liga española.........con Linda y sin ella.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.