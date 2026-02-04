Luis Díaz la sigue rompiendo en Alemania: quedó nominado al jugador del mes en la Bundesliga

Luis Díaz se abraza con Harry Kane, en medio del triunfo de Bayern Múnich. Foto: Bayern Múnich, vía X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La temporada de Luis Díaz en Alemania sigue sumando capítulos destacados. El colombiano fue nominado al premio a mejor futbolista del mes de enero en la Bundesliga, reconocimiento que llega después de haber sido elegido autor del mejor gol del 2025 en el campeonato y que confirma su peso ofensivo en el inicio de 2026.

Luis Díaz, ¿el mejor jugador en Alemania durante enero?

Durante enero, Díaz fue titular en todos los partidos salvo uno, el empate frente a Hamburgo, en el que necesitó apenas 40 segundos tras ingresar desde el banco para marcar.

Ese gol fue el segundo de su cuenta en 2026 y parte de un balance mensual de cinco participaciones directas de gol, con dos anotaciones y tres asistencias. Además, el extremo registró 21 remates a portería, cifra que solo superó Michael Olise, con 28, en todo el torneo.

Otros nominados al premio en el que compite Luis Díaz: ¿cómo votar por él?

El colombiano integra una terna de seis nominados en la que aparecen Michael Olise (Bayern Múnich), Miro Muheim (Hamburgo), Luka Vuskovic (Hamburgo), Stefan Bell (Mainz) y Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund).

La doble presencia del Bayern Múnich refleja el dominio ofensivo del equipo en el arranque del año, con Díaz como uno de sus jugadores más determinantes.

La votación para elegir al ganador combina el voto del público con el análisis de rendimiento deportivo. Los aficionados pueden apoyar a Díaz a través de las plataformas oficiales de la Bundesliga, donde se habilita la votación abierta, que luego se complementa con la evaluación estadística del mes.

Para el guajiro, esta es su segunda nominación mensual en Alemania, tras la de octubre, y llega respaldada por una temporada 2025-26 en la que ya suma 10 goles y 9 asistencias, números que lo sostienen entre los atacantes más influyentes del torneo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador