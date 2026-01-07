“Vamos siempre juntos… Vamos Millonarios”: las primeras palabras de Falcao tras su regreso

Radamel Falcao García, jugando con Millonarios. Foto: El Espectador - José Vargas

Luego de que Millonarios oficializara el regreso de Radamel Falcao García, el histórico delantero también hizo su primera publicación en redes sociales.

Minutos después del emotivo video compartido por el equipo embajador en sus plataformas digitales, Falcao publicó una foto con el puño levantado, su característico vendaje y sosteniendo la camiseta de Millonarios, sobre la cual se lee The Last Dance. En la descripción de la imagen, escribió: “Vamos siempre juntos… Vamos Millonarios”, acompañado de los colores blanco y azul.

Además, Millonarios publicó en sus redes sociales: “Hay amores que merecen un último baile”, acompañado de un corazón azul. Más tarde, el equipo anunció: “¡Radamel Falcao García regresa a su casa!”, junto a los emojis de un tigre, un corazón azul, un balón de fútbol y una estrella.

Aunque aún no se conocen los detalles del nuevo contrato del delantero colombiano, la ilusión entre los hinchas embajadores crece cada vez más, ansiosos por ver de nuevo a uno de sus máximos ídolos vistiendo la camiseta azul.

¿Cuándo será el debut de Falcao con Millonarios?

Si bien el regreso de Radamel Falcao García a Millonarios ya es oficial, su debut tendrá que esperar. Tras seis meses sin equipo, el delantero necesita recuperar ritmo competitivo antes de integrarse plenamente al grupo, por lo que no estará en la pretemporada internacional del club, que incluye amistosos ante River Plate y Boca Juniors.

Además, el atacante deberá cumplir una sanción pendiente en Colombia: cuatro fechas de suspensión y una multa económica derivadas de sus declaraciones tras el clásico capitalino de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-I.

Esto retrasa aún más su participación en las primeras jornadas de la Liga BetPlay 2026-I, posponiendo su debut hasta que pueda estar en condiciones óptimas tanto física como reglamentariamente.

El estreno más probable del ‘Tigre’ será en la quinta fecha contra Deportivo Cali, siempre que no haya contratiempos, mientras que su participación en el duelo internacional de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional, el 4 de marzo, todavía no está garantizada.

¿Cómo le fue a Falcao en su último paso por Millonarios?

En su primer semestre con Millonarios, bajo la dirección de Alberto Gamero, Radamel Falcao disputó 16 partidos de Liga, fue titular en ocho y sumó 817 minutos en cancha. Anotó cinco goles —cuatro en jugada y uno de penal—, con un promedio de 0,55 goles por cada 90 minutos.

Sin embargo, su ciclo no terminó como esperaba debido a que Millonarios quedó fuera de la gran final tras empatar 0-0 contra Pasto como visitante.

En su segundo semestre en Colombia, ya bajo el mando de David González, Falcao mostró mayor eficacia. Participó en 12 partidos de Liga, arrancando ocho como titular, acumulando 738 minutos y marcando seis goles, con un promedio de 0,73 goles por 90 minutos.

Pero, el semestre tampoco concluyó como esperaba la hinchada embajadora. Millonarios perdió 2-1 contra Independiente Santa Fe en el último partido de los cuadrangulares semifinales, quedando fuera de la final nuevamente.

Falcao anotó su último gol con el equipo en ese encuentro, al minuto 90+13′, un tanto que solo sirvió para el descuento y no evitó la eliminación frente a su rival de patio.

