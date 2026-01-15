Logo El Espectador
“Yo no prometo títulos, prometo trabajo”: Hernán Torres, técnico de Millonarios

El estratega del cuadro embajador se refirió a lo que será la temporada 2026 tras aterrizar en Bogotá.

Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
16 de enero de 2026 - 01:11 a. m.
Técnico de Millonarios durante rueda de prensa
Técnico de Millonarios durante rueda de prensa
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Millonarios quiere dejar atrás lo ocurrido en 2025 y ya centra toda su atención en el inicio de la nueva temporada del fútbol colombiano. El equipo capitalino debutará el próximo sábado 17 de enero a las 8:30 p. m., cuando visite a Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini, en el primer reto oficial del año.

De cara a este nuevo comienzo, el director técnico, Hernán Torres, se mostró conforme con el trabajo realizado por el equipo en la pretemporada, aunque reconoció que todavía hay aspectos por mejorar. “Pienso que el equipo se comportó bien, tuvo mucho orden en los dos compromisos, lógicamente aspirando a más, a producir más y generar más”, señaló el entrenador.

Sobre los refuerzos, Torres destacó su rendimiento y la respuesta que tuvieron en los partidos previos al inicio de la Liga BetPlay. “Cumplieron, respondieron en el momento que se les exigió. Son grandes jugadores, por eso están aquí en Millonarios. Espero que ratifiquen eso”, afirmó.

En cuanto a las metas para este 2026, Torres fue claro en su mensaje hacia la hinchada. “Estamos comprometidos a trabajar y a no ahorrar ningún esfuerzo por darles las alegrías que se merecen. Es una hinchada fiel y nos debemos a ellos. Yo como técnico no prometo títulos, prometo trabajo”, aseguró.

Por otro lado, Torres explicó, sobre el defensor Andrés Llinás, que está cerca de volver a ser tenido en cuenta por el estratega. “Va bastante bien, muy pronto va a volver a estar haciendo fútbol competitivo. No quisimos arriesgarlo porque su lesión fue un poco complicada. Ya está recuperado, ahora falta que recupere su ritmo de competencia, y creo que muy pronto lo va a adquirir”.

El entrenador indicó que la búsqueda de un central zurdo no está definida y que el club analiza con cautela cualquier movimiento. Además, aclaró que el plantel está completo. “Son 25 jugadores y eso nos limita con el tema de contrataciones”. Los rumores apuntan a que el elegido por Millonarios sería el uruguayo Édgar Elizalde.

Por último, Torres se refirió al estado de Radamel Falcao García, quien vio acción en el cierre del amistoso ante Boca Juniors. “Bien, los minutos que ingresó cumplió, viene de menos a más. Esperemos que se ponga en forma lo más pronto posible”, concluyó.

Con esto, Millonarios cierra su pretemporada, en la que disputó dos duelos: uno contra River Plate, en el que cayó por la mínima diferencia, y otro correspondiente a la Copa Miguel Ángel Russo, encuentro que se jugó en el mítico estadio de La Bombonera y terminó igualado 0-0.

¿Cuándo es el próximo partido de Millonarios? Fecha, hora y dónde ver el inicio del club embajador

Millonarios comenzará su 2026 de manera oficial cuando enfrente, en condición de visitante, a Atlético Bucaramanga. El partido, correspondiente a la primera fecha de la Liga BetPlay, será el abrebocas de una temporada en la que la expectativa es alta y el margen de error es mínimo.

  • Fecha: sábado 17 de enero
  • Hora: 8:30 p.m. (hora de Colombia)
  • Estadio: Américo Montanini
  • TV: Win +.

Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

