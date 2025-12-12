Ministerio del Trabajo realizó una inspección a Deportes Tolima previo a la final de la Liga

Deportes Tolima recibió una visita del Ministerio del Trabajo en la previa de la final de la Liga BetPlay. Foto: Deportes Tolima

Deportes Tolima, equipo que enfrenta este viernes al Junior de Barranquilla en la final de la Liga BetPlay Dimayor 2025-II, recibió una visita del Ministerio del Trabajo un día antes de los primeros 90 minutos de la serie en la que se define la estrella decembrina.

Sandra Milena Muñoz Cañas, viceministra de Relaciones Laborales e Inspección (E), comentó a través de su cuenta de X que la visita de la cartera al onceno pijao se hizo a partir de información que les compartió la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro).

“Hemos realizado una inspección general en la sede del Deportes Tolima por denuncias que hemos recibido por parte de Acolfutpro. La misión del Ministerio de Trabajo, en cabeza de Antonio Sanguino, es hacer que se cumpla la Ley Laboral en todos los puestos de trabajo del país", escribió Muñoz Cañas en sus redes.

De acuerdo con el periodista Javier Hernández Bonnet, de Blu Radio, la presencia de la cartera este jueves al club pijao se extendió durante toda la jornada y también comentó que sus fuentes dentro del club no tienen claridad total sobre el alcance de la diligencia.

La razón detrás de esta inspección realizada por MinTrabajo sería el desencuentro reciente entre el Gobierno Nacional con Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol. Los directivos de ambas entidades no firmaron un acuerdo previamente trabajado gracias a la mediación del ministerio y Acolfutpro, el sindicato de futbolistas.

