Moñona del Deportivo Pereira en Medellín: clasificó y eliminó a Atlético Nacional

Carlos Darwin Quintero (Izq.), capitán de Deportivo Pereira, celebra el gol de la victoria ante Nacional con su compañero Andrés Ibargüen. Foto: @DeporPereiraFC

Terminó el semestre para Atlético Nacional. En una discreta presentación en el estadio Atanasio Girardot de Medellín cayó 1-0 ante Deportivo Pereira y quedó sin opciones de avanzar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, la primera división del fútbol colombiano.

Pereira, que llevaba seis jornadas sin sumar de a tres puntos, dominó el juego de principio a fin. Incluso antes de marcar, ya había generado varias opciones claras de gol, varias de ellas salvadas por el arquero verdolaga, Harlen Castillo.

La única anotación del juego llegó casi al cierre de la etapa inicial, cuando Carlos Darwin Quintero aprovechó una buena acción colectiva y con un remate de pierna derecha al ángulo, peso en ventaja a los dirigidos por Leonel Álvarez.

En el complemento Nacional no reaccionó. Los cambios del técnico Pablo Repetto no surtieron efecto y el verde paisa no mejoró. Para completar, sufrió al expulsión de su capitán, Felipe Aguirre. No hubo muchas más emociones en el partido, que terminó en medio de canticos de protesta de los hinchas verdolagas, indignados por la mala campaña de su equipo.

Pereira llegó a 31 puntos y ascendió al cuarto puesto de la tabla, detrás de Tolima (35), Bucaramanga (32) y Santa Fe (31, pero mejor diferencia de goles). El sábado recibirá a Millonarios, en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Nacional se quedó en 20 puntos y disputará, apenas por cumplir, los dos últimos partidos de la fase todos contra todos, ante Tolima y Medellín.

