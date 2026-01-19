Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano

Murió hincha de Cúcuta Deportivo en inmediaciones del estadio General Santander

Previo al regreso del Motilón a la primera división del fútbol profesional colombiano, se presentó un hecho de violencia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
19 de enero de 2026 - 10:01 p. m.
Estadio General Santander en Cúcuta, Norte de Santander, casa de Cúcuta Deportivo, campeón del fútbol colombiano en 2006-II.
Estadio General Santander en Cúcuta, Norte de Santander, casa de Cúcuta Deportivo, campeón del fútbol colombiano en 2006-II.
Foto: Terumoto Fukuda
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La violencia no da tregua en el fútbol. Este domingo 18 de enero de 2026 a las 7:15 p. m., Diego Alejandro Galvis, identificado como un ferviente hincha de Cúcuta Deportivo, cayó muerto producto de una riña cerca del estadio General Santander, mientras se encontraba ensayando cánticos para el partido de su equipo hoy.

“Un grupo de personas que se encontraba en la parte externa del estadio fue agredido. El hecho dejó como resultado un fallecido y tres personas heridas, quienes fueron atendidas de manera prioritaria y no revisten gravedad”, le dijo Jimmy Arley Belalcázar, comandante encargado de la Policía de Cúcuta, a Noticias Caracol.

Vínculos relacionados

¿Marino Hinestroza ya no jugará en Boca Juniors? Este es el otro equipo que lo quiere fichar
¡Cúcuta Deportivo vuelve a la A! Así fue su odisea para regresar a la Liga BetPlay
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras los partidos del fin de semana

Todo esto es previo al primer partido de Cúcuta en la Liga Betplay 2026-I frente a Once Caldas, y que representa el regreso del club rojinegro a la primera A luego de cinco años de ausencia y algunos de los peores años en su historia más reciente. Este es uno de los conjuntos más tradicionales del fútbol profesional colombiano.

Seguridad para el partido de Cúcuta Deportivo

Tenemos una planeación con un servicio de 500 policías para garantizar la seguridad y convivencia del evento deportivo. Tenemos filtros en las zonas adyacentes, para que todo salga de la mejor manera”, afirmó. Jimmy Belalcázar.

Además, el comandante encargado de la Policía de Cúcuta también le pidió a los hinchas estar atentos a las indicaciones de las autoridades. “Estar atento a las directrices de las autoridades; nuestra policía estará atenta a cualquier solicitud”.

Finalmente, y de acuerdo con el portal regional “Área Cúcuta”, los atacantes irrumpieron en el lugar con armas de fuego. Acto seguido, atacaron de forma indiscriminada a los presentes, costándole la vida a Diego Alejandro Galvis.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

Cúcuta Deportivo

estadio General Santander

Diego Alejandro Galvis

riña en el estadio General Santander

Liga Betplay

Fútbol Colombiano

Fútbol Profesional Colombiano

Liga Betplay 2026-I

Cucuta vs. Once Caldas

Once Caldas

Cucuta vs

Cucuta

Cúcuta vs. Once Caldas

Cucuta Deportivo

Once Caldas vs

Once Caldas hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.