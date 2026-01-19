Murió hincha de Cúcuta Deportivo en inmediaciones del estadio General Santander

Estadio General Santander en Cúcuta, Norte de Santander, casa de Cúcuta Deportivo, campeón del fútbol colombiano en 2006-II. Foto: Terumoto Fukuda

La violencia no da tregua en el fútbol. Este domingo 18 de enero de 2026 a las 7:15 p. m., Diego Alejandro Galvis, identificado como un ferviente hincha de Cúcuta Deportivo, cayó muerto producto de una riña cerca del estadio General Santander, mientras se encontraba ensayando cánticos para el partido de su equipo hoy.

“Un grupo de personas que se encontraba en la parte externa del estadio fue agredido. El hecho dejó como resultado un fallecido y tres personas heridas, quienes fueron atendidas de manera prioritaria y no revisten gravedad”, le dijo Jimmy Arley Belalcázar, comandante encargado de la Policía de Cúcuta, a Noticias Caracol.

Todo esto es previo al primer partido de Cúcuta en la Liga Betplay 2026-I frente a Once Caldas, y que representa el regreso del club rojinegro a la primera A luego de cinco años de ausencia y algunos de los peores años en su historia más reciente. Este es uno de los conjuntos más tradicionales del fútbol profesional colombiano.

Seguridad para el partido de Cúcuta Deportivo

“Tenemos una planeación con un servicio de 500 policías para garantizar la seguridad y convivencia del evento deportivo. Tenemos filtros en las zonas adyacentes, para que todo salga de la mejor manera”, afirmó. Jimmy Belalcázar.

Además, el comandante encargado de la Policía de Cúcuta también le pidió a los hinchas estar atentos a las indicaciones de las autoridades. “Estar atento a las directrices de las autoridades; nuestra policía estará atenta a cualquier solicitud”.

Finalmente, y de acuerdo con el portal regional “Área Cúcuta”, los atacantes irrumpieron en el lugar con armas de fuego. Acto seguido, atacaron de forma indiscriminada a los presentes, costándole la vida a Diego Alejandro Galvis.

