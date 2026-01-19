Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras los partidos del fin de semana

Atlético Nacional comienza el nuevo torneo en la parte más alta debido a sus goleada en condición de local. Foto: Atlético Nacional

La Liga BetPlay comenzó oficialmente y nos brindó un abrebocas de lo que será este nuevo torneo a lo largo del semestre en un año en el que tendrá algunos cambios por el Mundial 2026. América y Atlético Nacional cumplieron en casa y ahora comparten la cima de la tabla de posiciones del fútbol profesional colombiano.

La jornada comenzó el viernes en Pereira, una ciudad que aún vive entre la angustia y la incertidumbre por el equipo que aún no resuelve su situación financiera. Llaneros, el rival en la primera fecha, se llevó los tres puntos de visitante con goles de Daniel Mantilla y Jhon Vásquez.

A continuación, Fortaleza volvió a recuperar su poderío en Techo y, por la mínima, consiguió los tres puntos contra Alianza gracias al gol de Rivas Torres.

El sábado, América abrió la jornada frente a Internacional de Bogotá, el nuevo equipo del fútbol colombiano en reemplazo de La Equidad. La figura del compromiso fue Yeison Guzmán, quien anotó un doblete en su regreso al fútbol colombiano. El compromiso terminó 3-0 a favor de los de Cali.

Los goles siguieron llegando, pero esta vez en el Atanasio Girardot. Atlético Nacional goleó 4-0 a Boyacá Chicó en Medellín y mostró la calidad de sus nuevos refuerzos. Milton Casco fue de la partida y mostró calidad en la parte defensiva, mientras que Nicolás Rodríguez ingresó en el segundo y fue participativo.

En el Américo Montanini, Bucaramanga le remontó a Millonarios en cinco minutos y lo derrotó 2-1 con goles de Luciano Pons y Leonardo Flores, quien había hecho el autogol con el que el embajador ganaba al término del primer tiempo. El cuadro azul de la capital no mostró un buen fútbol y fue superado por el leopardo durante todo el partido.

El domingo llegaron las sorpresas. Pasto derrotó en casa a Medellín con gol de Andrey Estupiñán y Jaguares hizo lo mismo frente a Cali con la anotación del argentino Jopito, en un duelo directo en la lucha del descenso.

En el estadio Metropolitano, el Deportes Tolima venció 2-0 a Junior, vigente campeón de la Liga BetPlay, en un partido que rápidamente se inclinó a su favor y que mostró algunas falencias del cuadro dirigido por Alfredo Arias.

Al cierre del fin de semana, Independiente Santa Fe empató 1-1 con Águilas Doradas en El Campín. El León presentó un equipo alterno respecto al que jugó la final de la Superliga; en el primer tiempo se notó. En el segundo intentó recomponer el camino, pero no le alcanzó.

Este lunes cierran la fecha 1 Cúcuta Deportivo contra Once Caldas en el estadio General Santander a las 4:00 p.m.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

