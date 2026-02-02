Logo El Espectador
La FIFA le quitó la sanción a Deportivo Pereira y podrá inscribir jugadores

El conjunto matecaña estaba sancionado en la entidad debido a la falta de pagos a sus jugadores.

Diego Alejandro Daza Gómez
02 de febrero de 2026 - 10:09 p. m.
Deportivo Pereira en el partido contra Independiente Santa Fe en el Campín.
Deportivo Pereira en el partido contra Independiente Santa Fe en el Campín.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
En medio del momento crítico, tanto administrativo como deportivo, que vive Deportivo Pereira, apareció una noticia que alivia el estrés del cuadro matecaña. La FIFA, luego de varias semanas de incertidumbre, levantará la sanción que tenía el equipo debido a varios retrasos en los pagos a sus jugadores.

De acuerdo al periodista Samuel Duque, las dos sanciones que tenía el cuadro matecaña en la FIFA fueron resueltas y el equipo podrá inscribir a sus cuatro refuerzos para la nueva temporada de la Liga BetPlay 2026-I.

En este panorama, el cuadro de la capital de Risaralda podrá contar, incluso en su partido contra Junior, este lunes 2 de febrero a las 8:30 p.m., con Anderson Plata, Fabio Delgado, Diego Mendoza y Danilo Ortiz.

Plata llegó al equipo proveniente de Águilas Doradas y cuenta con 398 partidos como profesional, en los que ha registrado 63 goles y 52 asistencias. Delgado viene de Internacional de Palmira y tiene un palmarés de 150 partidos, en los que marcó cuatro goles y registró 3 asistencias. Mendoza, proveniente de Junior, está cedido en el cuadro matecaña y tiene en su carrera 120 partidos disputados con dos goles y dos asistencias. Por último, Ortiz, que ha tenido experiencia en el fútbol europeo, llega de Cienciano de Perú con un recorrido de 229 partidos como jugador profesional, nueve goles y cuatro asistencias. }

Así va Deportivo Pereira en la Liga BetPlay 2026-I

A pesar de no haber podido inscribir sus refuerzos desde el inicio de la nueva temporada de la Liga BetPlay, Deportivo Pereira ha conseguido puntos importantes en las tres fechas que han disputado en el rentado local.

En su debut en la nueva liga, el cuadro matecaña perdió de local, jugando en el estadio Centenario de Armenia, 2-0 contra Llaneros. En su segundo compromiso, también de local, empató sin goles contra la revelación del semestre pasado, Fortaleza. Por último, en la tercera fecha, visitó a Independiente Santa Fe y consiguió un valioso empate 2-2.

Ahora, Deportivo Pereira va en busca de su primera victoria en la Liga BetPlay cuando enfrente a Junior, por la cuarta fecha, en el estadio Centenario este lunes 2 de febrero a las 8:30 p.m.

Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

