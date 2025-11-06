Logo El Espectador
¡Se definen los clasificados! Así se jugará la fecha 19 de la Liga Betplay: tabla y horarios

La penúltima jornada del fútbol colombiano comienza con la visita de Millonarios a Envigado. Cinco equipos ya confirmaron su clasificación, quedan tres cupos en disputa.

Diego Daza Gómez
06 de noviembre de 2025 - 10:06 p. m.
Atlético Nacional es el lider de la Liga BetPlay con 34 puntos
Foto: Atlético Nacional
Todo está listo para una nueva fecha de la Liga BetPlay. La jornada inicia el viernes con Envigado —que se prepara para la vuelta de la semifinal de Copa—, recibiendo a un eliminado Millonarios en el Polideportivo Sur. Ese mismo día, Pereira, en medio de su crisis institucional, juega contra Medellín en un partido que será crucial por el punto invisible para el poderoso de la montaña. Y en el horario nocturno, en Ibagué, Llaneros busca ganarle a Tolima, que está entre los clasificados, para acercarse al grupo de los ocho.

El sábado también habrá tres partidos: Fortaleza, sorpresa del torneo, juega de local contra un Junior, que está próximo a conseguir la clasificación; Nacional se enfrentará con Águilas Doradas, que quiere afianzarse dentro de los ocho, en el Atanasio Girardot; y Bucaramanga juega contra La Equidad.

La jornada finalizará el domingo con cuatro encuentros. Once Caldas abre el día enfrentando a Pasto; Alianza, que ocupa la octava posición, recibe a Boyacá Chicó; América, en el Pascual Guerrero, juega contra el descendido Unión Magdalena, y, cerrando la fecha, Cali visita a Santa Fe en El Campín.

Los horarios de la fecha 19

Viernes:

  • Envigado vs. Millonarios | 3:30 p.m. | Polideportivo Sur
  • Deportivo Pereira vs. Medellín | 6:10 p.m. | Hernán Ramírez Villegas
  • Tolima vs. Llaneros | 8:20 p.m. | Manuel Murillo Toro

Sábado:

  • Fortaleza vs. Junior | 4:10 p.m. | Metropolitano de Techo
  • Atlético Nacional vs. Águilas Doradas | 6:20 p.m. | Atanasio Girardot
  • Bucaramanga vs. La Equidad | 8:30 p.m. | Departamental Américo Montanini

Domingo:

  • Once Caldas vs. Pasto | 2:00 p.m. | Palogrande
  • Alianza vs. Boyacá Chicó | 4:10 p.m. | Armando Maestre Pavajeau
  • América vs. Unión Magdalena | 6:20 p.m. | Pascual Guerrero
  • Santa Fe vs. Deportivo Cali | 8:30 p.m. | El Campín

Así va la tabla

Por Diego Daza Gómez

