¡Se definen los clasificados! Así se jugará la fecha 19 de la Liga Betplay: tabla y horarios

Todo está listo para una nueva fecha de la Liga BetPlay. La jornada inicia el viernes con Envigado —que se prepara para la vuelta de la semifinal de Copa—, recibiendo a un eliminado Millonarios en el Polideportivo Sur. Ese mismo día, Pereira, en medio de su crisis institucional, juega contra Medellín en un partido que será crucial por el punto invisible para el poderoso de la montaña. Y en el horario nocturno, en Ibagué, Llaneros busca ganarle a Tolima, que está entre los clasificados, para acercarse al grupo de los ocho.

El sábado también habrá tres partidos: Fortaleza, sorpresa del torneo, juega de local contra un Junior, que está próximo a conseguir la clasificación; Nacional se enfrentará con Águilas Doradas, que quiere afianzarse dentro de los ocho, en el Atanasio Girardot; y Bucaramanga juega contra La Equidad.

La jornada finalizará el domingo con cuatro encuentros. Once Caldas abre el día enfrentando a Pasto; Alianza, que ocupa la octava posición, recibe a Boyacá Chicó; América, en el Pascual Guerrero, juega contra el descendido Unión Magdalena, y, cerrando la fecha, Cali visita a Santa Fe en El Campín.

Los horarios de la fecha 19

Viernes:

Envigado vs. Millonarios | 3:30 p.m. | Polideportivo Sur

Deportivo Pereira vs. Medellín | 6:10 p.m. | Hernán Ramírez Villegas

Tolima vs. Llaneros | 8:20 p.m. | Manuel Murillo Toro

Sábado:

Fortaleza vs. Junior | 4:10 p.m. | Metropolitano de Techo

Atlético Nacional vs. Águilas Doradas | 6:20 p.m. | Atanasio Girardot

Bucaramanga vs. La Equidad | 8:30 p.m. | Departamental Américo Montanini

Domingo:

Once Caldas vs. Pasto | 2:00 p.m. | Palogrande

Alianza vs. Boyacá Chicó | 4:10 p.m. | Armando Maestre Pavajeau

América vs. Unión Magdalena | 6:20 p.m. | Pascual Guerrero

Santa Fe vs. Deportivo Cali | 8:30 p.m. | El Campín

