Boyacá Chicó vs. América: siga en vivo el partido de la Liga BetPlay

A las 6:10 p.m., en la altura de Tunja, América de Cali saldrá al césped del estadio La Independencia con una misión clara: seguir con vida en la Liga BetPlay. Con solo dos fechas por jugar, sumar los tres puntos será fundamental.

Los dirigidos por David González saben que un triunfo frente a Boyacá Chicó no solo los mete al grupo de los ocho, sino que también los deja dependiendo de sí mismos para avanzar a los cuadrangulares semifinales.

El panorama es apretado. América llega en la undécima posición con 23 puntos, a un paso de la zona de clasificación. Pero más allá de las cuentas, el equipo viaja con una dosis de confianza que se ha forjado en los números: lleva nueve partidos sin perder frente a Chicó, con siete victorias y dos empates desde aquel 2-1 en contra del 2018, la última vez que cayó en Tunja.

No obstante, el reto no será menor. Chicó, siempre incómodo en casa, se aferra a su localía y a la exigente geografía de su estadio, donde la altura y el clima suelen ser un aliado silencioso. América, por su parte, tendrá que mostrar carácter y una propuesta sólida para no repetir tropiezos recientes en condición de visitante. La concentración y la efectividad serán claves para sostener el pulso en un duelo donde la presión pesa tanto como el oxígeno.

Los escarlatas confirman su reacción y se meten en la pelea grande, o dejan escapar otro torneo. La historia reciente frente a Chicó les sonríe, pero el presente exige algo más que memoria.

