Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
América de Cali
En VivoActualizado hace 30 minutos

Boyacá Chicó vs. América: siga en vivo el partido de la Liga BetPlay

El duelo entre ajedrezados y escarlatas cierra la fecha 18 del fútbol colombiano. América va con la urgencia de ganar para mantenerse con vida.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
06 de noviembre de 2025 - 09:41 p. m.
El duelo entre ajedrezados y escarlatas cierra la fecha 18 del fútbol colombiano. América va con la urgencia de ganar para mantenerse con vida.
El duelo entre ajedrezados y escarlatas cierra la fecha 18 del fútbol colombiano. América va con la urgencia de ganar para mantenerse con vida.
Foto: América de Cali
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

A las 6:10 p.m., en la altura de Tunja, América de Cali saldrá al césped del estadio La Independencia con una misión clara: seguir con vida en la Liga BetPlay. Con solo dos fechas por jugar, sumar los tres puntos será fundamental.

Siga aquí el minuto a minuto de Boyacá Chicó vs. América

Hace 5 horas

Previa del partido

Los dirigidos por David González saben que un triunfo frente a Boyacá Chicó no solo los mete al grupo de los ocho, sino que también los deja dependiendo de sí mismos para avanzar a los cuadrangulares semifinales.

El panorama es apretado. América llega en la undécima posición con 23 puntos, a un paso de la zona de clasificación. Pero más allá de las cuentas, el equipo viaja con una dosis de confianza que se ha forjado en los números: lleva nueve partidos sin perder frente a Chicó, con siete victorias y dos empates desde aquel 2-1 en contra del 2018, la última vez que cayó en Tunja.

No obstante, el reto no será menor. Chicó, siempre incómodo en casa, se aferra a su localía y a la exigente geografía de su estadio, donde la altura y el clima suelen ser un aliado silencioso. América, por su parte, tendrá que mostrar carácter y una propuesta sólida para no repetir tropiezos recientes en condición de visitante. La concentración y la efectividad serán claves para sostener el pulso en un duelo donde la presión pesa tanto como el oxígeno.

Los escarlatas confirman su reacción y se meten en la pelea grande, o dejan escapar otro torneo. La historia reciente frente a Chicó les sonríe, pero el presente exige algo más que memoria.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

América de Cali

Boyacá Chicó

Tunja

América vs. Chicó

América - Chicó

Liga BetPlay

Dimayor

La Independencia

FPC

Liga aguila

En vivo

Goles

Resumen

cómo están los clasificados a los ocho

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.