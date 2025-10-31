Prográmese este fin de semana festivo: hora y cuándo serán las ‘semis’ de Copa Betplay

Atlético Nacional, América, Medellín y Envigado disputarán desde este fin de semana festivo los juegos de ida de las semifinales en la Copa BetPlay 2025. Foto: Vía X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El fin de semana festivo marcará el inicio de las semifinales en la Copa BetPlay. Cuatro clubes siguen en carrera por el título: Atlético Nacional, América de Cali, Independiente Medellín y Envigado.

El cuadro está servido. Nacional, vigente campeón del torneo, enfrentará a América, su rival en la final del año pasado. En la otra llave, Medellín, el equipo más sólido del semestre, se medirá con un Envigado que, pese a haber perdido la categoría en la Liga, se ha transformado en la gran revelación de la Copa.

Nacional busca el bicampeonato

Atlético Nacional selló su clasificación tras vencer 2–0 a Once Caldas en el estadio Atanasio Girardot, con lo que completó un marcador global de 3–0. El conjunto verdolaga dominó la serie de principio a fin y volvió a demostrar por qué es el actual campeón del certamen.

El equipo dirigido por Diego Arias, que asumió el reto de mantener la competitividad del club en medio de una exigente temporada, buscará ahora revalidar el título en una semifinal de alto voltaje frente al América de Cali. Será un duelo cargado de historia reciente: ambos se vieron las caras en la final de 2024, cuando Nacional se quedó con la corona.

Los paisas llegan en un momento sólido, con una plantilla que combina experiencia y juventud, y con la motivación de sumar otro título para su amplia vitrina. La serie ante los escarlatas se abrirá el domingo 2 de noviembre en el Atanasio (6:30 p.m.) y se cerrará el jueves 13 de noviembre en el Pascual Guerrero, escenario donde América espera cambiar su suerte.

Medellín y Envigado, el duelo paisa

La otra semifinal tendrá un matiz completamente diferente, aunque no menos atractivo. Independiente Medellín llega como el equipo más en forma del semestre. Los dirigidos por Alejandro Restrepo superaron a Santa Fe con un global de 4–2 y atraviesan un momento de solidez colectiva que los convierte en uno de los favoritos al título.

El ‘Poderoso’ ha encontrado regularidad en su juego, un ataque efectivo y una defensa que responde en los momentos clave. Además, el impulso anímico de la Liga, donde también pelea en los primeros lugares, le permite encarar la Copa con confianza y ambición.

Su rival será un Envigado que, pese a haber descendido en el campeonato de Liga, se niega a rendirse. El conjunto naranja eliminó a Deportivo Pereira y se ha convertido en la gran historia de superación de esta edición. Sin presión y con una plantilla joven, el equipo ha hecho del torneo su refugio competitivo, demostrando que el fútbol también se escribe desde la rebeldía y el orgullo.

El primer duelo de esta llave será el lunes 3 de noviembre (4:00 p.m.) en el Polideportivo Sur, mientras que la vuelta se jugará el miércoles 12 en el Atanasio Girardot (8:00 p.m.), casa del Medellín.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador