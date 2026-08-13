¡Oficial! La Dimayor echó para atrás y suspendió la fecha de la Liga Betplay 2026-II

Monitor del VAR para el partido Millonarios vs. Atlético Bucaramanga por la primera fecha de la Liga Betplay 2026-II. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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“Sabemos que, en circunstancias como estas, las prioridades cambian. Por esta razón, consideramos que el fútbol debe continuar en aquellas ciudades y escenarios que no hayan sido afectados por el terremoto y que se encuentren en condiciones adecuadas para desarrollar la actividad deportiva”, publicó la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) este jueves 13 de agosto.

De acuerdo con la Dimayor, mantener el fútbol activo también significa proteger a miles de personas y familias que dependen económicamente de esta actividad. “Sin embargo, hemos decidido aplazar la fecha del fin de semana. Retomaremos el próximo 19 de agosto con la programación de nuestras distintas competencias, las cuales anunciaremos oportunamente”.

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El fútbol es el trabajo y la esperanza de muchos

Aun así, la Dimayor recalcó que detrás de cada partido del fútbol profesional colombiano (FPC) hay trabajadores de los clubes, personal de los estadios, vendedores, comerciantes, transportadores, periodistas, personal logístico, empresas de servicios y muchas familias que dependen económicamente.

“En las ciudades donde se desarrollen partidos, los clubes y los estadios estarán a disposición de las iniciativas de solidaridad. Los escenarios podrán convertirse en puntos de recepción de ayudas y aportes económicos”.

El organismo aseguró que espera que cada camiseta en la calle o en el estadio sea un mensaje de esperanza. Que los clubes puedan convertirse en canales para que millones de colombianos ayuden a otros compatriotas a volver a empezar, a pesar de que el panorama sea devastador en algunas ciudades.

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Partidos aplazados este fin de semana

Viernes 14 de agosto de 2026

Llaneros vs. Deportes Tolima (6:00 p. m.) Estadio Belo Horizonte de Villavicencio, Meta

Sábado 15 de agosto de 2026

Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe (6:05 p. m.) Estadio Atanasio Girardot de Medellín, Antioquia

Boyacá Chicó vs. Atlético Junior (8:10 p. m.) Estadio La Independencia de Tunja, Boyacá

Cúcuta Deportivo vs. Águilas Doradas (8:10 p. m.) Estadio General Santander de Cúcuta, Norte de Santander

Domingo 16 de agosto de 2026

Internacional de Bogotá vs. Independiente Medellín (4:05 p. m.) Estadio Metropolitano de Techo en Bogotá

Lunes 17 de agosto de 2026

Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pasto (4:05 p. m.) Estadio Américo Montanini de Bucaramanga, Santander

Millonarios vs. Deportivo Cali (6:10 p. m.) Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, Cundinamarca

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