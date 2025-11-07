América y Santa Fe sonríen: Llaneros cayó frente a Tolima y se complicó en liga

La derrota 3-1 en Ibagué dejó a Llaneros al borde de la eliminación y con una diferencia de gol negativa que lo aleja del grupo de los ocho. Foto: Tolima

Deportes Tolima dio otro paso firme en su propósito de llegar a los cuadrangulares como cabeza de grupo. En Ibagué, el equipo de Lucas González superó 3-1 a Llaneros y se consolidó en el segundo puesto de la Liga BetPlay con 35 puntos, a solo dos del líder Independiente Medellín. Fue una noche en la que el ‘Vinotinto y Oro’ impuso su jerarquía desde el inicio, mientras que el conjunto de Villavicencio terminó pagando caro cada error en defensa y complicando seriamente sus opciones de clasificación.

El arranque no pudo ser más fulminante. Apenas corrían dos minutos cuando Junior Hernández aprovechó un balón suelto en el área para abrir el marcador con un zurdazo potente que desató la fiesta en el Murillo Toro. A partir de ahí, Tolima manejó el partido con autoridad, presionando alto y castigando la desconcentración de su rival.

El segundo tanto llegó al minuto 33, obra de Adrián Parra, quien definió con clase tras una buena combinación por el sector derecho. El conjunto local incluso pudo aumentar la cuenta al comienzo del segundo tiempo, cuando Juan Pablo ‘Tatay’ Torres estrelló un remate en el palo luego de una asistencia de Juan Nieto (47’).

Llaneros intentó reaccionar en la recta final del encuentro. Carlos Sierra descontó al minuto 78 y encendió una breve ilusión, pero Tolima selló el triunfo con un gol de Jáder Quiñones en el 90’, que confirmó la diferencia entre un equipo consolidado y otro que todavía paga el precio de su falta de experiencia en los momentos decisivos.

Llaneros, al borde del abismo

La derrota tiene un peso enorme para Llaneros. Con 25 puntos y una diferencia de gol de -5, el conjunto llanero se quedó al borde de la eliminación y con pocas posibilidades de seguir en la lucha por los cuadrangulares. Lo más preocupante es que todos sus rivales directos —Águilas Doradas, América, Alianza Petrolera y Santa Fe— aún no han disputado sus partidos de la fecha y pueden superarlo en la tabla.

En el papel, Llaneros necesita un milagro: que varios resultados le favorezcan y que su diferencia de gol negativa no le pase factura. Mientras los demás equipos mantienen números positivos en ese rubro, el club de Villavicencio es el único del lote con balance en rojo, lo que reduce aún más sus chances en caso de empates en puntos.

El panorama para los que vienen detrás

El tropiezo de Llaneros abre el panorama para los que todavía sueñan con colarse entre los ocho. Este fin de semana será clave, con varios duelos directos que pueden definir la clasificación. El sábado se jugarán tres compromisos: Fortaleza vs. Junior (4:10 p.m.), Atlético Nacional vs. Águilas Doradas (6:20 p.m.) y Bucaramanga vs. La Equidad (8:30 p.m.). El domingo, la jornada continuará con Once Caldas vs. Pasto (2:00 p.m.), Alianza vs. Boyacá Chicó (4:10 p.m.), América vs. Unión Magdalena (6:20 p.m.) y Santa Fe vs. Deportivo Cali (8:30 p.m.).

Cada uno de esos partidos puede mover la tabla. Águilas Doradas, actualmente séptimo con 27 puntos, podría sellar su clasificación si logra un triunfo en Medellín frente a Nacional. América y Alianza, ambos con 26 unidades, están a un paso de meterse en zona de privilegio, mientras que Santa Fe, décimo con 25 puntos, debe ganar y esperar que otro de los equipos en carrera tropiece.

