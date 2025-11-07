Medellín goleó a Pereira 4-1 y busca el punto invisible: vea los goles

Medellín derrotó 3-1 a Pereira en Liga BetPlay Foto: DIM

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Independiente Medellín sigue demostrando que es uno de los mejores equipos de la Liga BetPlay tras derrotar 4-1 a Deportivo Pereira, que parece desmoronarse en pedazos.

El encuentro comenzó con un gol tempranero de John Alexander Palacios al minuto 5, lo que hacía presagiar una goleada a favor del Poderoso de la Montaña. Sin embargo, el desarrollo del partido tomó otro rumbo. Antes de que terminara el primer tiempo, Diego Moreno, volante del conjunto paisa, vio la tarjeta roja y dejó a su equipo con un hombre menos por más de 50 minutos.

Cerca del minuto 60, John Montoya, jugador sub-20 del Deportivo Pereira, marcó el empate y encendió la ilusión de una posible hazaña de los jóvenes matecañas frente al vigente subcampeón de Colombia. Pero esa esperanza duró poco: Luis “Chino” Sandoval, al minuto 67, devolvió la ventaja al Medellín.

A quince minutos del final, Samuel Atehortua fue expulsado, lo que terminó por condicionar aún más a Pereira. En el tramo final llegaron las últimas emociones: Baldomero Perlaza amplió la diferencia al minuto 88, Brayan León erró un penal al 90 y Juan Arizala, jugador de la selección de Colombia sub-20, selló el 4-1 definitivo al 90+4.

La crisis del Pereira

El equipo de Risaralda no vive su mejor momento. El Ministerio del Trabajo ordenó la suspensión de las actividades del equipo debido a deudas salariales de hasta ocho meses con jugadores y empleados, además de impagos en seguridad social y recargos laborales. Sin embargo, el club desacató la medida y decidió alinear juveniles.

Sumado a esto, ante el incumplimiento, el plantel profesional decidió declararse en paro y no jugar, mientras figuras como Carlos Darwin Quintero y el técnico Rafael Dudamel renunciaron.

El club se defendió argumentando que los jugadores no accedieron a disputar el partido de la fecha 19 contra Medellín, a pesar de que la institución cumplió con el pago de la nómina.

“Pese al esfuerzo económico realizado por la institución y a haber cumplido con el 50% de los bonos exigidos por el plantel profesional, así como con el 98% del pago de la nómina, los jugadores decidieron no presentarse al partido ante el Deportivo Independiente Medellín”, se lee en el comunicado.

Por su lado, la poca hinchada matecaña que asistió al estadio, se manifestó frente a los directivos del club a través de trapos colgados en las graderías en los que se les acusaba del mal momento que está atravesando el club risaraldense.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador