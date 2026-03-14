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Así fue el gol de chilena de Avilés Hurtado que le dio el primer triunfo a Dudamel en Cali

El delantero de Deportivo Cali le metió un golazo a Cúcuta Deportivo y le permitió a Rafael Dudamel empezar con pie derecho su nuevo ciclo.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
15 de marzo de 2026 - 12:24 a. m.
Así fue el impresionante gol de Hurtado.
Así fue el impresionante gol de Hurtado.
Foto: Deportivo Cali, vía X
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Deportivo Cali empezó con triunfo el nuevo ciclo de Rafael Dudamel. En su primer partido tras la salida de Alberto Gamero, el equipo azucarero venció 2-0 a Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander, en un encuentro que quedó marcado por el golazo de Avilés Hurtado, autor de una chilena que ya se perfila como uno de los tantos de la fecha.

El momento estelar llegó en el segundo tiempo. Tras un tiro de esquina y un balón que quedó flotando dentro del área, Hurtado reaccionó con una acrobacia perfecta y conectó una chilena espectacular que dejó sin opciones al arquero y silenció el estadio.

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El delantero apareció en el aire con precisión y potencia para firmar una de esas jugadas que levantan a cualquiera de la silla, un gesto técnico que terminó sellando el triunfo caleño y que rápidamente empezó a circular como candidato al gol de la jornada.

Antes, el propio Hurtado ya había abierto el marcador al inicio del complemento con un remate dentro del área que fue validado tras revisión del VAR.

Con ese doblete, Deportivo Cali tomó el control del partido y manejó la ventaja hasta el final para imponerse 2-0 en Cúcuta, en una victoria que marca el inicio del nuevo proceso de Dudamel con un resultado convincente y una postal inolvidable: la chilena de Avilés Hurtado.

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Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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