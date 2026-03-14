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¿Arda Güler, en modo Rodrigo Contreras? Tienen que nominar este gol al Puskás: video

El turco hizo un tremendo tanto con Real Madrid y le da la vuelta al Mundo.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
14 de marzo de 2026 - 11:05 p. m.
Los jugadores de Real Madrid celebran el tanto de Arda Güler (cent.).
Los jugadores de Real Madrid celebran el tanto de Arda Güler (cent.).
Foto: AFP - OSCAR DEL POZO
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El gol de Arda Güler este sábado ya le está dando la vuelta al mundo. El joven turco cerró la goleada de Real Madrid con una definición espectacular desde larga distancia que rápidamente se volvió viral y que muchos ya señalan como un candidato anticipado al premio Puskás.

Su remate, potente y preciso, sorprendió a todos en el estadio y desató una ola de reacciones en redes sociales, en las que aficionados y analistas comenzaron a destacar la belleza técnica de la jugada.

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¿Igualito al de Rodrigo Contreras?

La escena inevitablemente recordó un gol reciente en el fútbol colombiano. Hace poco, Rodrigo Contreras marcó desde una distancia similar ante David Ospina en la serie en la que Millonarios eliminó a Atlético Nacional en la Copa Sudamericana.

Aquella anotación también fue celebrada por su audacia y precisión, y el tanto de Güler revive ese tipo de jugadas que, por su espectacularidad, quedan rápidamente en la memoria de los aficionados.

Real Madrid presiona a Barcelona

Más allá del golazo final, Real Madrid firmó una sólida victoria 4-1 frente a Elche por la jornada 28 de LaLiga. Antonio Rüdiger abrió el marcador al minuto 39 y Federico Valverde, que venía de un hat-trick en Champions contra Manchester City, amplió la ventaja antes del descanso (44’).

En la segunda mitad Dean Huijsen hizo el tercero (66’), Elche descontó con un autogol de Manuel Morán (85’) y Güler cerró la noche con su espectacular anotación al 89’. Con el triunfo, Real Madrid llegó a 66 puntos y se acercó provisionalmente a uno del líder Barcelona.

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Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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JustoYFranco(bqf6j)Hace 16 minutos
Si, este gol es digno de competir en el premio Puskas, pero seguro no le gana al de Lucho Díaz que rescata el balón en la línea, controla desde el suelo, se para y elude al defensa y mete el balón cerca del poste derecho y por encima del arquero!
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