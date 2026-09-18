Así fue el primer gol de Juan Fernando Quintero desde su regreso a DIM: video

El 10 apareció en el minuto 51 para hacerse cargo de un penalti y convertirlo en el 2-2 definitivo. Su anotación le permitió al conjunto antioqueño rescatar un punto en condición de visitante y mantener su posición en la parte alta de la tabla.

Juan Fernando Quintero volvió a celebrar un gol en el fútbol colombiano. El mediocampista marcó este jueves 17 de septiembre su primer tanto desde su regreso al FPC, en el empate 2-2 entre Independiente Medellín y Atlético Bucaramanga , por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-II.

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El empate dejó al Medellín en el tercer puesto con 16 puntos, superando por diferencia de gol a Millonarios, cuarto, y Deportes Tolima, quinto, ambos con la misma cantidad de unidades. Bucaramanga, por su parte, quedó en la sexta posición con 14 puntos, todavía dentro del grupo de los ocho equipos que estarían clasificando a los cuadrangulares semifinales.

El equipo dirigido por Luis Amaranto Perea continúa así como uno de los protagonistas del campeonato. El regreso de Quintero ha sido una de las principales novedades del Poderoso para este semestre y ahora el volante sumó su primer gol desde su vuelta a la Liga colombiana.

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🔴🔵🥹 ¡VOLVIÓ A GRITARLO CON EL ‘PODEROSO’! Juan Fernando Quintero marcó su primer gol desde su regreso al FPC y volvió a celebrar con la camiseta de Medellín.



😮‍💨Juanfer cobró con mucha categoría el penal y puso el 2-2 ante Bucaramanga. #LALIGAxWIN pic.twitter.com/ISp6CArCAO — Win Sports (@WinSportsTV) September 18, 2026

Jackson Martínez, otro regreso para el Medellín

El proyecto del Medellín también tuvo otra noticia de peso durante el semestre. El club oficializó el regreso de Jackson Martínez, quien salió del retiro para volver a ponerse la camiseta del equipo y buscar la que sería la séptima estrella de la institución.

La presencia de Quintero y el regreso de Martínez hacen parte de la apuesta del conjunto antioqueño para pelear por el título en este segundo semestre del año. Ahora, el Medellín tendrá que pasar la página del empate en Bucaramanga y concentrarse en sus próximos compromisos de Liga. El martes 22 de septiembre, por la fecha 11, recibirá a Jaguares, mientras que el sábado 26 de septiembre visitará a Junior en Barranquilla.

Con 16 puntos y ubicado en el tercer lugar, el Medellín afrontará estas dos jornadas con el objetivo de mantenerse entre los primeros puestos y consolidar su clasificación a los cuadrangulares.

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