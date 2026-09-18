Con estos resultados, Colombia se mantiene en el tercer puesto del medallero, por detrás de Brasil y Argentina. El país anfitrión de la competencia ocupa el primer lugar con 41 oros, 43 platas y 33 bronces, para un total de 117 medallas. Argentina, por su parte, es segunda con 31…

Colombia cerró la quinta jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una nueva cosecha de medallas. La delegación nacional sumó cuatro oros, una plata y dos bronces , para alcanzar 30 medallas de oro, 24 de plata y 19 de bronce , con un total de 73 preseas .

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Colombia se mantiene tercera en el medallero de los Juegos Suramericanos: así va la tabla

Con estos resultados, Colombia se mantiene en el tercer puesto del medallero, por detrás de Brasil y Argentina. El país anfitrión de la competencia ocupa el primer lugar con 41 oros, 43 platas y 33 bronces, para un total de 117 medallas. Argentina, por su parte, es segunda con 31 oros, 28 platas y 42 bronces, que representan 101 preseas.

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La jornada colombiana tuvo como protagonistas a los deportistas que consiguieron las cuatro medallas de oro. En BMX Racing, Nicole Foronda y Mateo Carmona se quedaron con los títulos de las ramas femenina y masculina, respectivamente.

El tercer oro colombiano de la jornada llegó en bolos. Juliana Franco y María José Rodríguez ganaron la competencia de dobles femenino y se convirtieron en las primeras deportistas del país en conquistar un título dorado en esta disciplina durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Aruba obtuvo la plata y Venezuela se quedó con el bronce.

El cuarto título de la jornada fue para Rafael Cerró, quien se impuso en levantamiento de pesas. El colombiano completó así la cosecha de cuatro oros de la delegación nacional durante el quinto día de competencias.

Lea: Así quedaron las semifinales de Libertadores y Sudamericana: ¿qué colombianos siguen?

415 kg para lograr el oro.



Rafael Cerro se subió a lo más alto del podio en los +110 kg de los Juegos Suramericanos tras levantar 185 kg en arranque y 230 kg en envión.



La medalla dorada número 30 para Colombia llega con una exhibición de fuerza y carácter. pic.twitter.com/ijWrzXQJhT — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) September 17, 2026

Colombia, tercera en el medallero

Tras cinco jornadas, Brasil continúa al frente de la clasificación con 117 medallas, seguido por Argentina con 101 y Colombia con 73. Chile ocupa el cuarto lugar con 55 preseas, mientras que Venezuela es quinta con 51. El balance colombiano hasta el cierre de la quinta jornada es de 30 oros, 24 platas y 19 bronces, en una competencia que todavía tiene varias jornadas por delante.

Así está el medallero general de los Juegos Suramericanos 2026

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