Piratas no jugará la Liga por falta de presupuesto: Bogotá se queda sin baloncesto

Al momento de conceder esta entrevista, José Tapias no pudo evitar llorar al anunciar que Piratas de Bogotá, equipo del que es el máximo responsable, no podrá participar en la próxima Liga de Baloncesto.

El torneo está próximo a empezar, aunque no se ha anunciado la fecha oficial, y se esperó hasta el último momento para que los bogotanos pudieran estar en el calendario.

Desde la dirigencia del cuadro capitalino se buscaron patrocinadores y nuevos inversores, pero a última hora se cayó la plata que habría de permitirle al equipo afrontar la temporada.

“Es imposible participar”

“Lo intentamos hasta el final, pero sin el socio que nos iba a ayudar, y las deudas acumuladas de las últimas campañas, para Piratas es imposible participar en el próximo campeonato”, explicó Tapias.

El alto costo que implica mantener un club activo, entre la nómina, la logística y el arriendo del escenario deportivo, hizo inviable el nuevo proyecto de Piratas, algo que ya le pasó a equipos como Titanes de Barranquilla o Búcaros, que no pudieron garantizar su participación en anteriores torneos y terminaron siendo suspendidos por la Federación Colombiana de Baloncesto.

Ante la incertidumbre de ese futuro y una financiación cada vez más difícil, José Tapias, que ha estado en el club durante sus tres décadas de existencia, habló con El Espectador para dar todos los detalles de la situación: “Solo le ofrezco disculpas a la gente que nos ha apoyado porque hicimos todo lo posible, pero pienso en positivo y espero que el equipo, en el futuro, pueda seguir en pie”.

Entrevista con José Tapias: ¿qué pasará con Piratas de Bogotá?

¿Por qué Piratas no estará en la próxima Liga de Baloncesto?

Es una decisión que venía meditando desde que acabamos el torneo pasado, por no tener “sponsor”. La situación se volvió bien difícil. Aun así, puse el “deadline” hasta ayer, porque tuve conversaciones con un posible socio, un inversor, para sacar el equipo. Le hice la propuesta y no hubo eco. Eso me llevó a tomar la decisión, que le manifesté al presidente de la federación. Me llamaron el lunes y ayer para ver si podía gestionar la participación del club, pero anoche ya vi que era imposible.

¿Cómo ha sido financiar el equipo en los últimos años?

Tortuoso. KIMO de Fernando Montero, los hoteles de Javier Campos y el apoyo de UALA nos ayudaron a sacar el equipo adelante. Tuvimos también la fortuna de conseguir a una persona que nos apoyó varios años en muchos proyectos; hicimos un campamento con USA Basketball, una clínica, invitamos a Duško Ivanovic. Pero ya no dio más.

Los empresarios han entrado en una situación difícil y en los dos últimos torneos no tuvimos ese apoyo. Eso lastimó las finanzas del club, que sostenemos mi familia y mis amigos. Ha sido un ejercicio comunitario. Mi familia me dijo que ya no podía apoyarme más; sostuvimos el equipo en los dos últimos torneos y arrastramos compromisos.

Me duele que justo cuando cumplimos 30 años no podamos participar, pero he estado empujando esto desde 1995.

¿Cuánto cuesta mantener un equipo de baloncesto en Colombia?

Los gastos fuertes son desplazamientos y nómina. Un itinerario de visitantes —tiquetes, hoteles— puede estar en 80 o 90 millones por liga. Montar el evento local también cuesta: logística, sonido, aseo, producción, ambulancia. Abrir el Coliseo nos vale unos 3,5 millones por fecha; en 10 juegos, 35 millones, solo por ese rubro.

Luego están los extranjeros: hotel, alimentación, transporte. Una habitación diaria puede costar entre 150 y 200 mil pesos; multiplique por dos o tres meses. Y la nómina depende del músculo: hay jugadores de 1.000, 2.000, 3.000, hasta 15.000 dólares al mes.

Si contratas cuatro a 3.000, son 12.000 al mes; en tres meses, 36.000. Con cartas de libertad, súmele hasta 40.000 dólares, que rondan los 160 millones de pesos solo en extranjeros.

En general, un equipo “más o menos” requiere entre 400 y 500 millones por torneo, cumpliendo seguridad social y demás, sin pretender “romperla” o quedar campeón. Un equipo apenas para competir.

Mucho esfuerzo para poca retribución.

Soy estoico: trabajo con lo que hay. La asistencia pesa: el coliseo, los parqueaderos, el horario nocturno, todo eso disuade.

La hinchada nos ha apoyado y la taquilla ayudaba, pero en los últimos torneos el promedio bajó. Con apalancamiento financiero —varios “sponsors”, no uno solo— la operación se agiliza. Muchos talentos nacionales quieren venir a Piratas porque acá juegan 30, 35 minutos, ganan experiencia y se muestran.

En clubes que solo buscan resultado con figuras y extranjeros, los que están saliendo no tienen ese espacio. Pero sin “sponsors”, esa apuesta es difícil.

¿El Distrito no apoya?

Agradecemos que el IDRD nos presta el escenario a cero costo. Pero no hemos podido transmitir en TV porque se restringieron las transmisiones, cobran dos millones por partido, más internet y producción.

Es inviable si no hay ingresos. La difusión debería fomentar el juego. La gente pregunta por qué no transmitimos: porque sería sumarle un costo grande a una operación ya apretada. He tocado base con el instituto, pero entiendo que hay prioridades.

No es solo Piratas: Titanes, Corsarios, Búcaros. Varios están en la misma crisis.

Todos hacen esfuerzos titánicos por participar. La liga, con nuestra defección, saldría con siete equipos. Hay un patrocinio que aporta, pero falta que ese apoyo también baje a los clubes.

Yo preví el escenario y pasé una carta el 18 de julio. Si me quieren sancionar como a Titanes, Búcaros o Corsarios, por tiempos, asumiré: soy respetuoso aunque no comparta. Seguiré fomentando el básquet; esa es mi misión.

