Así quedó el palmarés de la Liga Femenina con Deportivo Cali y su tercera estrella

Las jugadoras de Deportivo Cali celebran su triunfo contra Independiente Santa Fe en una nueva final de la Liga Femenina. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Deportivo Cali volvió a celebrar: este domingo se consagró campeón de la Liga Femenina tras vencer a Santa Fe en una final dramática que se definió por penales en Palmira.

Las azucareras llegaban con la obligación de remontar el 1-0 sufrido en la ida en El Campín y lo lograron gracias al gol de Leidy Lorena Cobos al minuto 41, que igualó el global.

Las leonas, pese a quedar con nueve jugadoras por las expulsiones de Luisa Katherine Valbuena y Mariana Silva, resistieron el asedio en los últimos minutos y forzaron la tanda desde los doce pasos.

Allí apareció la arquera Luisa Agudelo para atajar el primer cobro y darle confianza a su equipo. Loren Yanid Sánchez selló el 5-4 definitivo que le dio a las caleñas su tercera estrella.

El drama de los penaltis

El encuentro fue un pulso de alta tensión. Cali dominó la pelota desde el arranque, consciente de que necesitaba al menos un gol para seguir con vida, mientras Santa Fe apostó por el orden defensivo y por salir rápido al contragolpe.

Tras el empate en el global, el segundo tiempo se convirtió en un monólogo azucarero, con el cuadro local volcado al ataque.

Aun así, las bogotanas defendieron con heroísmo, sacando incluso un balón en la línea, y llevaron la definición a los penales. Ahí Cali, que no falló ni un cobro, se hizo fuerte y logró su nuevo título.

🟢⚽🏆¡DEPORTIVO CALI CAMPEONAS DE LA LIGA FEMENINA! ¡Loren Sánchez marcó el quinto penal y logran su tercer título!#FINALFEMENINAxWIN pic.twitter.com/HXPQYNiDIc — Win Sports (@WinSportsTV) September 22, 2025

Así quedó el palmarés del fútbol femenino en Colombia

Con esta consagración, vale repasar el palmarés del torneo. En el fondo de la tabla histórica aparecen Nacional e Independiente Medellín, que han disputado finales, pero no han podido coronarse.

Más arriba está Atlético Huila, campeón en 2018 y recordado por su gesta internacional en la Libertadores. América de Cali, por su parte, acumula dos títulos (2019 y 2022) y se mantiene como uno de los equipos más regulares, con dos subcampeonatos adicionales.

En la cima del historial están ahora Santa Fe y Deportivo Cali, que comparten el primer lugar con tres coronas cada uno. Las leonas fueron las primeras campeonas en 2017 y dominaron los primeros años, pero Cali se ha convertido en su gran némesis: los tres títulos azucareros han sido precisamente contra Santa Fe, que no ha podido vencerlas en ninguna de las finales que han disputado.

La rivalidad es ya la más importante del fútbol femenino colombiano y promete seguir marcando la historia de la liga.

