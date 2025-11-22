Logo El Espectador
Bucaramanga le sacó el empate a Tolima en Ibagué y así quedó la tabla del cuadrangular B

El cuadro leopardo sumó un punto clave y es escolta de los pijaos, dueños del punto invisible. Santa Fe se metió en la pelea.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
23 de noviembre de 2025 - 02:30 a. m.
Bucaramanga y Tolima, en su partido en Ibagué.
Bucaramanga y Tolima, en su partido en Ibagué.
Foto: Atlético Bucaramanga, vía X
Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga igualaron 0-0 en un partido tenso y disputado en el Manuel Murillo Toro, correspondiente a la segunda fecha del Grupo B de los cuadrangulares.

El local llevó la iniciativa desde el arranque, generó mayor volumen ofensivo y encontró sus mejores opciones con Mauricio González, Pérez y Nieto, quienes obligaron a Quintana a intervenir en varias ocasiones. Bucaramanga respondió con transiciones rápidas y un remate claro de Gil que puso en aprietos a Fiermarín, pero el partido se fue al descanso sin goles.

En el segundo tiempo, el ritmo se fragmentó por faltas, interrupciones y la intensidad de ambos equipos en la mitad del campo. Tolima intentó romper el cerrojo visitante con variantes como Rovira, Tatay Torres y Ever Valencia, mientras que Bucaramanga apeló al orden, los relevos defensivos y la velocidad de Sambueza, Gil y más tarde Charrupí. A partir de ahí, el visitante cerró mejor, sostuvo la pelota y generó un par de acciones que encendieron las alarmas en Ibagué.

Tabla de la Liga BetPlay: así va el cuadrangular B

El empate deja a ambos equipos con cuatro puntos y compartiendo el liderato del Grupo B. Sin embargo, los pijaos son líderes por el punto invisible.

Detrás queda Santa Fe con tres puntos, después de la descomunal actuación de Hugo Rodallega, quien hizo los tres goles de la victoria 3-0 del león contra Fortaleza a primera hora.

La próxima fecha del grupo B de los cuadrangulares

La tercera fecha del Grupo B se jugará a mitad de semana y puede empezar a romper el equilibrio en la parte alta de la tabla. El martes 25 de noviembre (19:30), Santa Fe recibirá a Tolima en El Campín en un duelo directo por el liderato, mientras que el miércoles 26 de noviembre (18:30), Bucaramanga será local ante Fortaleza en el Américo Montanini, obligado a sumar para no ceder terreno en la pelea por la clasificación.

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

