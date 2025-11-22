¡Final de infarto! Lanús es campeón de la Copa Sudamericana: así fueron los penaltis, video

Los jugadores de Lanús celebran su triunfo en los penaltis. Foto: AFP - JOSE BOGADO

El grito que retumbó en Asunción fue histórico: Lanús es campeón de la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino levantó su tercer trofeo internacional —tras la Copa Conmebol de 1996 y la Sudamericana de 2013— al derrotar a Atlético Mineiro en una final dramática, tensa y definida desde el punto penal. Una consagración que lo instala entre los clubes más laureados del continente en el torneo.

El camino del Granate engrandece aún más su coronación. Venció a tres campeones de la Libertadores: Vasco da Gama, Fluminense y Mineiro. Y frente a más de 20.000 hinchas que viajaron durante más de 18 horas para ver a su equipo en Paraguay, Lanús jugó un partido inteligente, de resistencia y orden, sostenido en el atrevimiento de sus jóvenes y la jerarquía de su arquero.

El partido en sí no quedará en los libros por su brillo. Fue una final áspera, cerrada, de pocas ocasiones y de mucho desgaste físico. Atlético Mineiro tuvo las opciones más claras, especialmente en la prórroga, cuando Hulk, Biel y Dudu exigieron a Nahuel Losada al límite. El arquero respondió con atajadas decisivas que mantuvieron con vida a Lanús hasta que llegó el pitazo del minuto 120.

Mineiro llevó la iniciativa, dominó la posesión y acumuló remates, pero cada ataque chocó con un bloque granate que nunca perdió la concentración. Lanús, por su parte, buscó defenderse con la pelota cuando pudo, pero entendió que su partido estaba en la resistencia. Zielinski movió el banco para llegar con piernas frescas a los penales, incluso ingresando a jugadores exclusivamente para ejecutar.

En los penales, Nahuel Losada escribió su noche eterna. Le detuvo disparos a Biel, a Hulk y finalmente Vitor Hugo en un mano a mano que silenció a la parcial brasileña y desató el delirio granate. Cada atajada fue un acto de fe y reflejos, coronado por su figura gigantesca en el arco y en la historia del club.

La tanda tuvo de todo: goles angustiantes, ejecuciones al límite y fallos que pudieron sentenciar antes la historia. Lautaro Acosta, que había entrado solo para patear, envió su remate por encima del travesaño cuando Lanús ya se veía campeón. Pero el equipo no se desmoronó y siguió confiando.

El cierre fue épico. Vitor Hugo tomó carrera con la obligación de convertir. Su disparo fuerte encontró la mano firme de Losada, que voló hacia su derecha para desatar la fiesta. “LANÚS CAMPEOOOOOOOOÓN”, explotó el CM del club en redes, repitiendo la locura de miles de hinchas que ya intuían lo inevitable: Asunción iba a vestirse de granate.

Esta consagración coloca a Lanús en un lugar privilegiado: es el sexto club en ganar dos veces la Sudamericana, junto a Boca, Liga de Quito, Independiente, Athletico Paranaense e Independiente del Valle. Un logro inmenso para una institución que ha hecho de los proyectos a largo plazo, el scouting y la formación su marca deportiva.

La fiesta en Asunción fue una locura. Los jugadores dieron la vuelta olímpica frente a una tribuna que no dejó de cantar ni un segundo; los hinchas prometieron no dormir; y el plantel celebró un título que muchos consideraban improbable al inicio del torneo. El Granate habló en la cancha, y en los penales, con una calma y un carácter que lo llevaron a la cima continental.

Lanús vuelve a levantar un trofeo internacional once años después y lo hace fiel a su historia reciente: con coraje, identidad y una estructura deportiva que sabe competir en Sudamérica. El club que hizo de los sueños una tradición se coronó otra vez. Y lo hizo a su manera: sufriendo, resistiendo y ganando. Hoy, en Asunción, no se duerme. Hoy, Lanús es el rey.

