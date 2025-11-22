Rodallega, ¿qué hiciste? Mire el golazo de “Hugol” con Santa Fe en los cuadrangulares

Hugo Rodallega, la figura de Independiente Santa Fe. Foto: El Espectador - José Vargas

Hugo Rodallega volvió a aparecer en el momento más necesario y lo hizo con un gol que quedará en la memoria de El Campín. Santa Fe, que había sufrido para encontrar profundidad tras quedarse con diez hombres, abrió el marcador gracias a su referente, quien transformó en gol un penalti revisado y confirmado por el VAR.

Ese tanto le dio aire al equipo y encendió al estadio, que venía de un primer tiempo angustiante y lleno de intervenciones decisivas de Mosquera Marmolejo.

Sin embargo, lo mejor estaba por venir. Apenas nueve minutos después, Rodallega firmó una obra maestra desde casi la mitad de la cancha.

Así fue el golazo de Rodallega con Santa Fe en El Campín

Todo nació de un saque largo de Mosquera Marmolejo, que la defensa de Fortaleza rechazó sin convicción. El rebote cayó en los pies del goleador, que sin pensarlo conectó una volea espectacular, cargada de intuición, técnica y valentía. El balón viajó con una parábola perfecta sobre el arquero visitante, que manoteó, pero no pudo evitar que se metiera en el arco.

El gol desató la euforia cardenal. Fue un disparo improbable, un gesto de jerarquía absoluta que recordó por qué Rodallega es uno de los grandes referentes de la Liga. La acción sorprendió a todos: a la defensa, que quedó mal parada; al arquero, que no tuvo margen de reacción; y al propio estadio, que tardó un segundo en procesar que acababa de ver un gol de antología.

Más allá de la estética, el impacto emocional del tanto fue enorme. Santa Fe, que había sufrido con uno menos y que venía cargando la presión de no ganar en su debut, encontró en su capitán un punto de quiebre. El equipo pasó de defender con angustia a jugar con más confianza, mientras Fortaleza quedó tocado anímicamente por un golpe difícil de asimilar.

La cereza del pastel llegó casi a los 90 minutos, cuando, a través de otro penalti, Hugo Rodallega anotó su triplete y cerró una noche maravillosa.

El relato de la noche tuvo protagonista: Rodallega, el hombre que abrió el camino desde los once pasos y luego lo iluminó con un latigazo desde otra dimensión. Un gol así no solo cambia un partido, sino que marca una jornada y alimenta la fe de un equipo que pelea por mantenerse vivo en los cuadrangulares.

