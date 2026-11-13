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Cali, entre las mejores defensas de Sudamérica: el dato que respalda su buen momento

El equipo vallecaucano registra un promedio de apenas 0,68 goles recibidos por cada 90 minutos, según un informe del CIES.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
Avilés Hurtado, el gran héroe de Deportivo Cali, con una anotación que podría ser buena parte de la clasificación a las finales del fútbol profesional colombiano (FPC).
Avilés Hurtado, el gran héroe de Deportivo Cali, con una anotación que podría ser buena parte de la clasificación a las finales del fútbol profesional colombiano (FPC).
Foto: Deportivo Cali

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Deportivo Cali empieza a recoger los frutos de su recuperación deportiva. El conjunto azucarero aparece como la segunda defensa más sólida de Sudamérica, de acuerdo con un informe del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), que analizó los goles concedidos por los equipos en relación con sus minutos disputados.

Según el estudio, el equipo vallecaucano recibe apenas 0,68 goles por cada 90 minutos, una cifra que lo ubica detrás de Palmeiras de Brasil, que lidera el listado con un promedio de 0,60. El tercer lugar lo comparten Alianza Lima de Perú y Metropolitanos de Venezuela, ambos con 0,69.

La solidez defensiva del Deportivo Cali en 2026

Las cifras también respaldan el buen momento del equipo en el fútbol colombiano. Durante el segundo semestre de la Liga BetPlay, el Deportivo Cali es el conjunto que menos goles ha recibido, con apenas 10 tantos en contra.

En el balance de 2026, el equipo acumula 31 goles concedidos: 16 durante el campeonato del primer semestre, 10 en el actual torneo y cinco en la Copa. Estos números reflejan una evolución en el funcionamiento defensivo de una institución que comenzó el año con dificultades deportivas.

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El cuadro azucarero tuvo dos entrenadores durante la temporada. Inició bajo la dirección de Alberto Gamero, pero posteriormente llegó Rafael Dudamel, quien logró darle mayor equilibrio al equipo, fortalecer su estructura defensiva y conseguir regularidad en los resultados.

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De los problemas con el descenso a los cuadrangulares

La transformación del Deportivo Cali también se refleja en su situación deportiva. Después de atravesar momentos complicados en la lucha por mantenerse en la primera división, el equipo logró alejarse de la zona de descenso y aseguró su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Ahora, el conjunto dirigido por Dudamel busca cerrar la fase del todos contra todos con una ventaja deportiva que puede resultar determinante en la siguiente instancia.

En la última jornada, Deportivo Cali recibirá a Deportes Tolima en Palmaseca. El objetivo será conseguir un resultado que le permita quedarse con el punto invisible, beneficio que otorga ventaja en caso de empate en puntos durante los cuadrangulares.

Así, el equipo vallecaucano llega a la recta final del campeonato con números defensivos que lo destacan en el continente y con la posibilidad de pelear por el título, después de un año en el que consiguió cambiar el rumbo de su temporada.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales. DiegoDazaGomez dadaza@elespectador.com

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